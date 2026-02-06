Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani: allo stato attuale è in forte dubbio per il big match di domenica sera

Piove sul bagnato in casa Juve all’indomani della bruciante sconfitta con l’Atalanta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, e soprattutto in vista del big match contro la Lazio. Un titolare della squadra di Spalletti è a rischio forfait.

Si tratta di Cisco Conceicao, in campo dal primo minuto anche ieri sera a Bergamo. L’esterno portoghese è uscito acciaccato a dieci dal termine della partita persa 3-0 da Bremer e compagni.

⛔️ #Juventus – Francisco #Conceicao in dubbio per il match contro la #Lazio: il portoghese è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra e le sue condizioni verranno rivalutate nella rifinitura di domani 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KH8jKoBtW2 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 6, 2026

Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il figlio d’arte è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra.

Juve-Lazio, Conceicao in dubbio: il portoghese di nuovo nel mirino dei tifosi

Le condizioni dell’ex Porto verranno valutate nella giornata di domani, ma allo stato attuale è in forte dubbio la sua presenza nella sfida con la formazione di Maurizio Sarri valevole per la 24esima giornata di Serie A e in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino.

Di nuovo nel mirino di tanti tifosi bianconeri per la prestazione e gli errori commessi contro l’Atalanta, Conceicao è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juve all’inizio dell’estate scorsa. Tra prestito oneroso e riscatto, il cartellino del classe 2002 è costato circa 40 milioni di euro: il suo contratto da 7 milioni lordi l’anno scade a giugno 2030.

/7 46 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A? Giovanni Trapattoni Nereo Rocco Carlo Mazzone Marcello Lippi Palo da 792 cm! Prova con Carlo Mazzone. Gol da 792 metri! Mazzone, leggenda della panchina. Carlo Mazzone ferma il record di panchine in Serie A con 792 presenze (ufficiali), davanti a Nereo Rocco (787) e Giovanni Trapattoni (689). Un'icona del calcio italiano con 12 club 2 / 7 Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli? Diego Armando Maradona Marek Hamsik Dries Mertens Edinson Cavani Palo pieno! Mertens ti guarda male dall'alto dei suoi gol. Gol! Dries è il re indiscusso dei bomber azzurri. Dries Mertens è il miglior marcatore nella storia del Napoli con 148 gol totali in tutte le competizioni, davanti a Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) e Edinson Cavani (106). 3 / 7 Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra? Totti Maldini Baresi De Rossi No, questa te la rinfacceranno al bar. Risposta esatta: il mister sarebbe fiero di te. L'unica vera 'bandiera' della lista che ha giocato anche in un altro club è Daniele De Rossi, che dopo la Roma è andato al Boca Juniors. 4 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). 5 / 7 Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro? Francesco Totti Alessandro Del Piero Fabio Cannavaro Andrea Pirlo Palo interno! Non era lui il vincitore... Gol al volo! Fabio Cannavaro lo ha vinto nel 2006. Fabio Cannavaro è l'unico della lista ad aver vinto il Pallone d'Oro, nel 2006 dopo il Mondiale con l'Italia. Totti, Del Piero e Pirlo non l'hanno mai vinto. 6 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 7 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 41% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

Da quando indossa la maglia della Juventus, Conceicao ha collezionato 66 presenze realizzando 10 reti (di cui 3 quest’anno) e 7 assist.