Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani: allo stato attuale è in forte dubbio per il big match di domenica sera
Piove sul bagnato in casa Juve all’indomani della bruciante sconfitta con l’Atalanta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, e soprattutto in vista del big match contro la Lazio. Un titolare della squadra di Spalletti è a rischio forfait.
Si tratta di Cisco Conceicao, in campo dal primo minuto anche ieri sera a Bergamo. L’esterno portoghese è uscito acciaccato a dieci dal termine della partita persa 3-0 da Bremer e compagni.
⛔️ #Juventus – Francisco #Conceicao in dubbio per il match contro la #Lazio: il portoghese è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra e le sue condizioni verranno rivalutate nella rifinitura di domani 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/KH8jKoBtW2
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 6, 2026
Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il figlio d’arte è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra.
Juve-Lazio, Conceicao in dubbio: il portoghese di nuovo nel mirino dei tifosi
Le condizioni dell’ex Porto verranno valutate nella giornata di domani, ma allo stato attuale è in forte dubbio la sua presenza nella sfida con la formazione di Maurizio Sarri valevole per la 24esima giornata di Serie A e in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino.
Di nuovo nel mirino di tanti tifosi bianconeri per la prestazione e gli errori commessi contro l’Atalanta, Conceicao è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juve all’inizio dell’estate scorsa. Tra prestito oneroso e riscatto, il cartellino del classe 2002 è costato circa 40 milioni di euro: il suo contratto da 7 milioni lordi l’anno scade a giugno 2030.
Da quando indossa la maglia della Juventus, Conceicao ha collezionato 66 presenze realizzando 10 reti (di cui 3 quest’anno) e 7 assist.