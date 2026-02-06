Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Lazio, un titolare a rischio: le ultime dalla Continassa

Foto dell'autore

Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani: allo stato attuale è in forte dubbio per il big match di domenica sera

Piove sul bagnato in casa Juve all’indomani della bruciante sconfitta con l’Atalanta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia, e soprattutto in vista del big match contro la Lazio. Un titolare della squadra di Spalletti è a rischio forfait.

Spalletti durante Atalanta-Juve
Juve-Lazio, un titolare a rischio: le ultime dalla Continassa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Si tratta di Cisco Conceicao, in campo dal primo minuto anche ieri sera a Bergamo. L’esterno portoghese è uscito acciaccato a dieci dal termine della partita persa 3-0 da Bremer e compagni.

Come raccolto dal nostro Giorgio Musso, il figlio d’arte è alle prese con un sovraccarico all’adduttore della coscia destra.

Juve-Lazio, Conceicao in dubbio: il portoghese di nuovo nel mirino dei tifosi

Le condizioni dell’ex Porto verranno valutate nella giornata di domani, ma allo stato attuale è in forte dubbio la sua presenza nella sfida con la formazione di Maurizio Sarri valevole per la 24esima giornata di Serie A e in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino.

Conceicao in Atalanta-Juve
Juve-Lazio, Conceicao in forte dubbio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Di nuovo nel mirino di tanti tifosi bianconeri per la prestazione e gli errori commessi contro l’Atalanta, Conceicao è diventato a tutti gli effetti un giocatore della Juve all’inizio dell’estate scorsa. Tra prestito oneroso e riscatto, il cartellino del classe 2002 è costato circa 40 milioni di euro: il suo contratto da 7 milioni lordi l’anno scade a giugno 2030.

/7
46

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 41%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Da quando indossa la maglia della Juventus, Conceicao ha collezionato 66 presenze realizzando 10 reti (di cui 3 quest’anno) e 7 assist.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie