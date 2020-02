CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI PARATICI / La sconfitta in casa contro il Bologna vale il quarto ko in sei partite di campionato in questo inizio di 2020 che fa sprofondare la Roma in una crisi che rischia di mettere in dubbio tutto il progetto tecnico fin dalle fondamenta. Accantonata l'ipotesi di andare in ritiro, società e staff tecnico hanno 'affrontato' la squadra per cercare di scuotere i calciatori e riprendere il cammino verso la Champions, mentre parallelamente sono iniziate valutazioni interne a tutti i livelli.

'La Gazzetta Sportiva' in edicola oggi parla infatti di fastidi interni alla Roma per i modi rudi del direttore sportivo al quale, su input del tecnico Fonseca e della squadra, sarebbe stato chiesto di non entrare più nello spogliatoio a parlare con i giocatori senza autorizzazione. I dubbi sul calciomercato di gennaio, inoltre, si fanno sempre più pressanti. L'allenatore voleva calciatori d'esperienza, pronti subito a sostituire Zaniolo e Diawara e non sono arrivati, inoltre la scelta di trattenere Kalinic non convince. Per questo motivo secondo il quotidiano la conferma di Zubiria potrebbe arrivare anche con l'addio di Pallotta, mentre Petrachi è sotto osservazione e si stanno già osservando i possibili sostituti. Da Faggiano che sta facendo molto bene al Parma ad Andrea Berta dell'Atletico Madrid passando per la clamorosa ipotesi Paratici, CFO della Juventus.