VERONA JUVENTUS SARRI / Il colpevole per la maggioranza dei tifosi della Juventus è uno solo: Maurizio Sarri. Il ko di Verona riaccende il dibattito sull'allenatore di Figline per molti non adatto alla squadra bianconera.

I gol dihanno ribaltato la rete di Ronaldo e alimentato le polemiche in casa juventina: si chiede l'esonero di Sarri, qualcuno invoca il ritorno di Allegri e c'è chi se la prende conper aver scelto l'ex. Prima in classifica, la Juventus domani potrebbe essere raggiunta dall'Inter in caso di successo nel derby ma in casa bianconera il processo a Sarri è ormai già partito.

Ecco alcuni tweet: