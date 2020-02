CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS VERTONGHEN / Intervistato da 'HLN' l'agente di Jan Vertonghen, De Mul, ha parlato del futuro del difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham. Una situazione che sembrava essere alla base dell'uscita dal campo molto provata del calciatore al momento della sostituzione nella gara contro il Southampton:"Non è stata una reazione legata al suo futuro. E' stato ingigantito tutto per me: Jan è rimasto soltanto deluso al momento del cambio: era scontento della prestazione sua e della squadra.

E' difficile per lui nascondere le emozioni ma è andata proprio così".

Ad ogni modo il futuro è comunque da scrivere e sul quale il procuratore dice: "Vuole giocare ancora ai massimi livelli per più tempo possibile. Ha 32 anni ma è ancora ambizione: ora la sua priorità assoluta è il campionato europeo. Rinnovo? Ha molto rispetto per il Tottenham e la società rispetta lui: al momento non abbiamo un accordo, ma non escludo nulla. Ci sono molte squadre interessate a Jan ma il Tottenham rimane un'opzione interessante per noi. La porta è ancora aperta". Per il 32enne belga si è parlato di un possibile interesse anche da parte di compagini italiane e in particolare di Inter, Juventus e Napoli.