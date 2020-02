CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Settenta milioni in fumo. A sorpresa, stando a quanto rivelato da 'Sport Mediaset', il Paris Saint-Germain non sembra più tanto intenzionato ad esercitare l'opzione d'acquisto del cartellino di Icardi fissata, appunto, a 70 milioni di euro.

Per il tg sportivo andato in onda su 'Italia 1', dietro a questo possibile e clamoroso dietrofront ci sono i problemi tra il centravanti argentino e quasi tutto lo spogliatoio (rovente per tanti motivi) parigino, in particolare conil quale gli rivolgerebbe la parola solamente nelle uscite pubbliche, quelle con telecamere e riflettori accesi, ma anche con

Icardi, tornato al gol contro il Nantes tre giorni fa, di nuovo a Milano sarebbe un bel problema da gestire e risolvere per Marotta. In caso davvero di mancato riscatto, ecco che potrebbe riaffacciarsi concretamente la Juventus, che in realtà non ha mai abbandonato la pista 'Maurito'. Occhio poi al Real Madrid, 'sogno' del classe '93 di Rosario e ancora a caccia di un goleador visto il flop di Jovic.

