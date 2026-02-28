Atalanta
Frattesi rompe gli indugi: sarà addio all’Inter! Due club italiani pronti all’assalto

Il centrocampista dei nerazzurri tentato dall’addio a fine stagione. Con Chivu non è scoppiato il feeling: cosa accadrà al termine del campionato 

Era il sei maggio del 2025: Davide Frattesi decideva la semifinale di Champions League tra l’Inter e il Barcellona, con un gol pesantissimo: il settimo realizzato nella scorsa stagione. II centrocampista romano era uno dei punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi: l’ex tecnico interista puntava su di lui per risolvere le gare più difficili: utilizzandolo (il più delle volte) a gara in corso o dal primo minuto.

Frattesi rompe gli indugi: sarà addio all'Inter! Due club italiani pronti all'assalto

In questa stagione, con Chivu in panchina, la situazione è cambiata. Frattesi, che sperava di trovare maggiore spazio, e di guadagnare terreno in vista dei Mondiali, è finito ai margini. Il tecnico romeno ha preferito puntare su Mkhitaryan, Barella, Sucic e su Zielinski relegando il centrocampista romano ai margini. Frattesi si è dovuto accontentare delle briciole. Poco più di quattrocento minuti in campionato (con quattordici gare, delle quali solo tre dal primo minuto) e meno di trecento minuti in Champions League.

I numeri di Frattesi e il mancato feeling con Chivu

Per Frattesi nessun gol, e solo un assist (in Europa): numeri completamente diversi rispetto al passato: lo scorso anno chiuse con sette reti e due assist), la stagione precedente addirittura con otto reti e sette suggerimenti vincenti. Il centrocampista romano sta pensando seriamente di cambiare aria: è tentato dall’idea di giocare con maggiore continuità e ritrovare spazio: in Italia e con la maglia azzurra. Dopo tre anni considera chiusa la sua esperienza a Milano.

I numeri di Frattesi e il mancato feeling con Chivu

Già a gennaio i suoi manager avevano sondato alcuni club, nella speranza di trovare una soluzione migliore che gli garantisse più spazio: ma l’Inter ha fatto muro, rinviando il discorso a giugno. L’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League, potrebbe assottigliare maggiormente le possibilità di un suo utilizzo fine al termine della stagione. Quando il centrocampista sarà chiamato a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Roma, Juve e non solo: il futuro di Frattesi

Frattesi viaggia verso l’addio all’Inter: su di lui ci sono almeno due squadre italiane, che già in passato si erano mosse con insistenza. Si tratta della Roma e della Juventus. I giallorossi vorrebbero riportarlo nella capitale (dopo le giovanili con la Lazio, il centrocampista è passato a Trigoria e si è affacciato in prima squadra, prima di essere ceduto) e rinforzare la batteria dei mediani, che il prossimo anno farà i conti con la possibile partenza di uno tra Konè e El Eynaoui. Il club giallorosso lo monitora da tempo e Frattesi non ha mai negato di gradire un possibile ritorno nella capitale.

Roma, Juve e non solo: il futuro di Frattesi

Anche la Juve lo monitora da tempo: Spalletti lo apprezza e gli aveva concesso spazio in Nazionale. A gennaio i bianconeri si erano mossi, provando a portarlo a Torino e non è da escludere che possano tornare alla carica a giugno, alla riapertura del mercato. Ma attenzione anche alle sirene internazionali. Frattesi piace al Bayer Leverkusen ed in passato era stato accostato a diversi club turchi. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma una cosa è certa: sarà lontano dall’Inter!

 

