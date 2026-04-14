Michele Di Gregorio è finito nel mirino del Bologna per la prossima stagione con i rossoblu che starebbero pensando al portiere della Juventus.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoblu avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore dei bianconeri, ormai fuori dai piani di Luciano Spalletti in ottica futura. La buona prestazione fornita contro l’Atalanta, risultando decisivo per il successo della Juventus, non cambierà le scelte del tecnico e della società, pronti a salutare l’ex Monza alla fine del campionato.

Il Bologna, alle prese con i continui stop di Skorupski (per il quale ci sono anche sirene dall’Arabia Saudita) e da un Ravaglia che non appare ancora pronto a ricoprire il ruolo da titolare, è alla ricerca di una nuova soluzione per la propria porta. Considerato il fatto che il giovane Pessina potrebbe essere ceduto in prestito per andare a giocare con continuità, il Bologna potrebbe tentare il colpo Di Gregorio, dando la possibilità all’estremo difensore di ritrovare la titolarità e di essere messo al centro del progetto.

L’idea è quella di tentare uno scambio con Emil Holm, attualmente in prestito in bianconero con la Juventus che potrebbe riscattarlo per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione che la Juve fa del cartellino di Michele Di Gregorio.