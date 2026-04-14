Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Di Gregorio nel mirino del Bologna, possibile scambio con la Juventus | CM

Foto dell'autore

Michele Di Gregorio è finito nel mirino del Bologna per la prossima stagione con i rossoblu che starebbero pensando al portiere della Juventus.

Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio nel mirino del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoblu avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore dei bianconeri, ormai fuori dai piani di Luciano Spalletti in ottica futura. La buona prestazione fornita contro l’Atalanta, risultando decisivo per il successo della Juventus, non cambierà le scelte del tecnico e della società, pronti a salutare l’ex Monza alla fine del campionato.

Il Bologna, alle prese con i continui stop di Skorupski (per il quale ci sono anche sirene dall’Arabia Saudita) e da un Ravaglia che non appare ancora pronto a ricoprire il ruolo da titolare, è alla ricerca di una nuova soluzione per la propria porta. Considerato il fatto che il giovane Pessina potrebbe essere ceduto in prestito per andare a giocare con continuità, il Bologna potrebbe tentare il colpo Di Gregorio, dando la possibilità all’estremo difensore di ritrovare la titolarità e di essere messo al centro del progetto.

L’idea è quella di tentare uno scambio con Emil Holm, attualmente in prestito in bianconero con la Juventus che potrebbe riscattarlo per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Più o meno la stessa valutazione che la Juve fa del cartellino di Michele Di Gregorio.

484

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

7 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 26%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU