Di Gregorio prende una clamorosa decisione: è allarme Juve

Colpo di scena inaspettato in casa Juventus: il protagonista è Michele Di Gregorio, ecco cosa sta succedendo.

Prima il rigore parato a Martin nella sfida contro il Genoa, poi un paio di interventi decisivi nella trasferta sul campo dell’Atalanta: Michele Di Gregorio si sta riprendendo la Juventus dopo una serie di errori nei mesi scorsi e adesso il suo futuro potrebbe riservare grandi sorprese la prossima estate. Procediamo, però, con ordine.

La Juve cerca con insistenza un nuovo portiere e il prescelto è Alisson Becker del Liverpool: Spalletti lo ha già allenato alla Roma e farebbe carte false pur di riabbracciarlo in bianconero. Proprio per questo motivo, Di Gregorio rischia di essere sacrificato in estate per fare cassa: l’ex Monza vanta tanti estimatori in giro per l’Europa ma – secondo alcune informazioni in nostro possesso – avrebbe già rifiutato un suo eventuale trasferimento al Tottenham, dove Roberto De Zerbi ha preso da poco il posto dell’esonerato Tudor.

Un no che rischia di bloccare il mercato della Juve, per cui occhio a questa situazione e alle prossime settimane che potrebbero dirci molto di più sulle strategie della Vecchia Signora.