Juventus, allarme Yildiz e stagione compromessa per un difensore

Il numero dieci turco tiene in ansia Spalletti in vista del prossimo match di campionato contro il Bologna

La Juventus si è issata solitaria al quarto posto dopo l’ultima giornata di Serie A e adesso guarda con maggiore fiducia alla corsa Champions per il rush finale di campionato.

La squadra bianconera ha iniziato a preparare oggi la sfida di domenica sera contro il Bologna, con un’incognita non di poco conto per Luciano Spalletti. A tenere in ansia il tecnico di Certaldo (fresco di rinnovo) e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sono le condizioni di Kenan Yildiz, uscito acciaccato dall’ultima sfida con l’Atalanta.

Il numero dieci di recente ha accusato dei fastidi al ginocchio sinistro e a Bergamo non è apparso nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico, sostituito a inizio ripresa da Spalletti.

Juventus, incognita Yildiz verso il Bologna. Infortunio Cabal: stagione finita?

Yildiz questa mattina alla Continassa si è allenato perciò lontano dal gruppo, svolgendo un lavoro differenziato rispetto ai compagni di squadra.

⚠️ #Juventus – Seduta personalizzata oggi per Kenan #Yildiz: il numero 🔟 è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro e le sue condizioni verranno gestite in settimana con l’obiettivo di essere al meglio per il match col Bologna 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/aoboHlDCQt — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 14, 2026

Le condizioni del fantasista turco verranno gestite nel corso della settimana, con l’obiettivo di averlo nelle migliori condizioni possibili per il prossimo impegno contro il Bologna. C’è fiducia sul recupero per il match dell’Allianz Stadium, anche se non verranno presi rischi considerando le successive gare di campionato e in primis lo scontro diretto del 26 aprile a San Siro col Milan.

Oltre a Yildiz hanno lavorato a parte anche gli infortunati Vlahovic, Perin e Adzic, mentre arrivano brutte notizie per Cabal. Il problema accusato dal difensore colombiano si è rivelato più grave del previsto: lesione muscolare all’adduttore della coscia. Per l’ex Verona diverse settimane di stop e finale di stagione compromesso con la maglia bianconera.