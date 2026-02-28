Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio e fuori dai convocati: è UFFICIALE, salta Inter-Genoa

Foto dell'autore

Le probabili scelte di Chivu e De Rossi per la sfida di Serie A di scena stasera a San Siro

Il forfait già nell’aria, anche perché un po’ preannunciato in conferenza stampa, adesso è ufficiale. Non ci sarà stasera nella sfida tra Inter e Genoa valevole per la 27esima giornata di Serie A.

Chivu e De Rossi
Infortunio e fuori dai convocati: è UFFICIALE, salta Inter-Genoa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Norton-Cuffy out contro quell’Inter alla quale è stato vicino nello scorso calciomercato di gennaio. L’esterno inglese non ha smaltito del tutto l’infortunio al flessore e così De Rossi è stato costretto a escluderlo dai convocati per il match coi nerazzurri di Chivu in programma oggi alle 20.45. Fuori dall’elenco anche il danese Otoa, già assente col Torino per il problema alla caviglia.

INTER-GENOA, I CONVOCATI DI DE ROSSI

  • Portieri: Bijlow, Leali, Siegrist, Sommariva;
  • Difensori: Doucoure, Mercandalli, Martin, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom;
  • Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana;
  • Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.

Ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Genoa:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Martin; Colombo, Vitinha. All.: De Rossi

/7
1317

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie