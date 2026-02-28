Le probabili scelte di Chivu e De Rossi per la sfida di Serie A di scena stasera a San Siro

Il forfait già nell’aria, anche perché un po’ preannunciato in conferenza stampa, adesso è ufficiale. Non ci sarà stasera nella sfida tra Inter e Genoa valevole per la 27esima giornata di Serie A.

Norton-Cuffy out contro quell’Inter alla quale è stato vicino nello scorso calciomercato di gennaio. L’esterno inglese non ha smaltito del tutto l’infortunio al flessore e così De Rossi è stato costretto a escluderlo dai convocati per il match coi nerazzurri di Chivu in programma oggi alle 20.45. Fuori dall’elenco anche il danese Otoa, già assente col Torino per il problema alla caviglia.

INTER-GENOA, I CONVOCATI DI DE ROSSI

Portieri : Bijlow, Leali, Siegrist, Sommariva;

: Bijlow, Leali, Siegrist, Sommariva; Difensori : Doucoure, Mercandalli, Martin, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom;

: Doucoure, Mercandalli, Martin, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom; Centrocampisti : Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana;

: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana; Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.

Ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Genoa:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Martin; Colombo, Vitinha. All.: De Rossi