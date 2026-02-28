Atalanta
Stankovic-Inter, cambia tutto: 40 milioni per chiudere subito

Il club nerazzurro vuole riprenderselo e puntare su di lui, ma il mercato è imprevedibile

Non è più un mistero, l’Inter ha intenzione di riprendersi Aleksandar Stankovic già al termine di questa stagione. Anche il come è noto: esercitando la recompra fissata a 23 milioni di euro. Nel 2027 costerebbe due milioni in più.

La voglia dell’Inter è ben corrisposta. Il figlio di Dejan è cresciuto a pallone e Inter, gioca a Interello/Appiano da quando ha mosso i primi passi nel calcio e per questo il suo più grande desiderio – confessato a più riprese nelle ultime settimane – è quello di rivestire la maglia nerazzurra.

Siccome nel mercato tutto può succedere, c’è chi però non esclude che Stankovic possa essere subito rivenduto per fare cassa… E maxi plusvalenza. In tal caso Marotta e Ausilio impiegherebbero non più di dieci minuti a trovare un acquirente. In realtà di acquirenti già ce ne sono tra Premier, Bundesliga e Liga.

Stankovic, 40 milioni non bastano per far vacillare l’Inter

‘Marca’ rilancia l’interesse dell’Atletico Madrid nei confronti di Aleksandar Stankovic. Il ‘Cholo’ Simeone è a caccia di rinforzi a centrocampo e il ventenne serbo – ma nato a Milano – lo ha stregato. Forse anche prima del playoff di Champions, che i ‘Colchoneros’ hanno giocato proprio contro il Brugge: Stankovic, autore di 7 gol e 5 assist quest’anno, ha giocato dal 1′ sia l’andata che il ritorno, stravinta 4-1 dagli spagnoli.

Per la fonte spagnola, Simeone ha chiesto ai suoi dirigenti di stanziare qualcosa come 40 milioni per il cartellino del figlio d’arte, idealmente il possibile erede di Hakan Calhanoglu. Se basteranno per far vacillare l’Inter? Ci sbilanciamo: assolutamente no.

