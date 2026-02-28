Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il caso Thuram prima di Inter-Genoa: “Non ha ascoltato Chivu”

Foto dell'autore

La rivelazione in diretta: “Nemmeno si gira e allora entra Bonny”

Thuram è nel mirino della critica, ma soprattutto dei tifosi dell’Inter per le sue deludenti prestazioni, l’ultimissima nel match di Champions col Bodo Glimt di martedì sera. L’attaccante francese è da tempo ormai un lontano parente del giocatore immarcabile che ha trascinato i nerazzurri alla conquista dello Scudetto della seconda stella.

In estate potrebbe fare le valigie, con i dirigenti interisti che hanno già iniziato a scandagliare il mercato a caccia di un degno sostituto: un nome caldo è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund, vecchio pallino del Ds Ausilio.

Chivu e Thuram
Il caso Thuram prima di Inter-Genoa: “Improponibile, non ascolta Chivu” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Tornando alle critiche nei confronti di Thuram, da segnalare quelle piuttosto pesanti di Lele Adani e Antonio Cassano a ‘Viva El Futbol’. Il primo ha messo in evidenza una certa indolenza del transalpino:

“Quando vedo le partite allo stadio percepisco cose che gli altri non vedono – ha sottolineato – Per esempio quando Chivu gli chiede di giocare sulla fascia, lui non ha voglia. Proprio non lo ascolta e nemmeno si gira. Allora inserisce Bonny, che invece si mette a disposizione”.

Al solito, Cassano è molto più duro e netto: “Sono cinque mesi che Thuram non la prende mai, è improponibile e gioca sulle punte. Per me non è un campione, se qualcuno offre 60/80 milioni è meglio darlo via”. Per il barese l’Inter necessita di una rivoluzione nel prossimo mercato estivo: “Bisogna fare un repulisti. Oltre a Thuram, probabilmente bisogna sostituire pure Calhanoglu“.

/7
1322

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie