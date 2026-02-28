La rivelazione in diretta: “Nemmeno si gira e allora entra Bonny”

Thuram è nel mirino della critica, ma soprattutto dei tifosi dell’Inter per le sue deludenti prestazioni, l’ultimissima nel match di Champions col Bodo Glimt di martedì sera. L’attaccante francese è da tempo ormai un lontano parente del giocatore immarcabile che ha trascinato i nerazzurri alla conquista dello Scudetto della seconda stella.

In estate potrebbe fare le valigie, con i dirigenti interisti che hanno già iniziato a scandagliare il mercato a caccia di un degno sostituto: un nome caldo è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund, vecchio pallino del Ds Ausilio.

Tornando alle critiche nei confronti di Thuram, da segnalare quelle piuttosto pesanti di Lele Adani e Antonio Cassano a ‘Viva El Futbol’. Il primo ha messo in evidenza una certa indolenza del transalpino:

“Quando vedo le partite allo stadio percepisco cose che gli altri non vedono – ha sottolineato – Per esempio quando Chivu gli chiede di giocare sulla fascia, lui non ha voglia. Proprio non lo ascolta e nemmeno si gira. Allora inserisce Bonny, che invece si mette a disposizione”.

Al solito, Cassano è molto più duro e netto: “Sono cinque mesi che Thuram non la prende mai, è improponibile e gioca sulle punte. Per me non è un campione, se qualcuno offre 60/80 milioni è meglio darlo via”. Per il barese l’Inter necessita di una rivoluzione nel prossimo mercato estivo: “Bisogna fare un repulisti. Oltre a Thuram, probabilmente bisogna sostituire pure Calhanoglu“.