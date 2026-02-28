Probabili formazioni Inter-Genoa: le scelte di Chivu per dimenticare il Bodo, un’incognita per De Rossi

Il tecnico nerazzurro ritrova Calhanoglu, ma il turco partirà dalla panchina

Abbiamo titolato dimenticare il Bodo, ma è impossibile dimenticarlo. Troppo clamorosa, oltre che ancora calda la brutta eliminazione dalla Champions per l’Inter. Per giunta contro una squadra sì rispettabile, ma di gran lunga inferiore a quella di Chivu.

Dimenticare non si può, accantonare però sì. Del resto c’è un campionato ancora da vincere nonostante il +10 sul Milan faccia dormire sonni tranquilli, uno Scudetto tutt’altro che scontato a inizio anno.

Il presente si chiama Genoa, che ha scacciato via la mini crisi (1 punto in 3 partite) battendo quel che resta del Torino. De Rossi si è preso tre punti pesanti in chiave salvezza e ora si presenta a San Siro senz’altro più leggero.

Purtroppo per lui, forse anche senza uno dei suoi giocatori migliori, l’inglese Norton-Cuffy bloccato dall’Inter a gennaio per qualche giorno. Ha un problema al flessore ed è di fatto l’unica vera incognita in casa rossoblù. Al suo posto è pronto Martin.

De Rossi si schiererà a specchio, con Vitinha e l’ex Milan Colombo a guidare l’attacco.

Il favorito alla vittoria finale non può che essere Chivu, il quale punta a presentarsi al derby con almeno 10 punti di vantaggio, ossia il gap attuale. Stasera niente maxi turnover, in campo quasi l’undici tipo al netto delle assenze di Lautaro Martinez (ancora ai box) e dello squalificato Bastoni. Il sostituto del classe ’99 sarà Carlos Augusto.

I dubbi del romeno sono tra centrocampo e attacco: Mkhitaryan, Sucic e Frattesi si giocano una maglia da titolare, con l’armeno adesso in pole. Il recuperato Calhanoglu partirà dalla panchina. Davanti Bonny potrebbe essere preferito a Pio Esposito come partner del discusso Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Baldanzi, Martin; Colombo, Vitinha. All.: De Rossi