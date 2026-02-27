Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Carboni, nuova tegola: stagione finita per l’argentino

Foto dell'autore

Non c’è pace per Valentin Carboni con il centrocampista offensivo argentino che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Valentin Carboni
Carboni, nuovo infortunio e stagione finita (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passato in prestito al Racing de Avellaneda nella seconda parte di stagione dopo una prima parte di campionato passata al Genoa senza avere molto minutaggio, Valentin Carboni ha avuto un altro grave infortunio nella sua giovane carriera, il secondo nel giro di pochi anni.

Valentin Carboni aveva riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro quando era al Marsiglia che portò all’interruzione del prestito anticipata. Ora, passato al Racing de Avellaneda, il talento argentino ha avuto lo stesso infortunio, ma all’altro ginocchio.

Per lui si parla di un recupero di circa otto mesi con il calciatore di proprietà dell’Inter che dovrà ripartire un’altra volta per rimettere in piedi la sua giovane carriera, considerata molto promettente.

/7
1128

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie