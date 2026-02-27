Infortunio Carboni, nuova tegola: stagione finita per l’argentino

Non c’è pace per Valentin Carboni con il centrocampista offensivo argentino che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.
Passato in prestito al Racing de Avellaneda nella seconda parte di stagione dopo una prima parte di campionato passata al Genoa senza avere molto minutaggio, Valentin Carboni ha avuto un altro grave infortunio nella sua giovane carriera, il secondo nel giro di pochi anni.
Valentin Carboni aveva riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro quando era al Marsiglia che portò all’interruzione del prestito anticipata. Ora, passato al Racing de Avellaneda, il talento argentino ha avuto lo stesso infortunio, ma all’altro ginocchio.
Per lui si parla di un recupero di circa otto mesi con il calciatore di proprietà dell’Inter che dovrà ripartire un’altra volta per rimettere in piedi la sua giovane carriera, considerata molto promettente.