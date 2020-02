CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER FIORENTINA TONALI / La Fiorentina ha fatto la voce grossa nel mercato di gennaio. Tanti volti nuovi alla corte di Iachini, a cui si aggiungerà da giugno anche Amrabat.

Calciomercato Fiorentina, 50 milioni per Tonali: offerta respinta

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', il club viola aveva tentato l'affondo per Sandro Tonali: offerta da 50 milioni di euro per strapparlo subito al Brescia e alla concorrenza delle big italiane, Juventus e Inter su tutte. Offerta però respinta dal presidente delle 'Rondinelle' Cellino, che non ha voluto privarsi a metà stagione del suo gioiello, conscio anche della possibilità di alzare la cifra per la cessione del centrocampista classe 2000. Difficilmente a questo punto la Fiorentina potrà assicurarsi il cartellino di Tonali a giugno, dove oltre alle grandi di Serie A sono in lizza anche PSG e Manchester United.

