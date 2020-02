CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS LACAZETTE AUBAMEYANG / Rivoluzione in vista con la necessità di accettare anche qualche addio eccellente, soprattutto se non dovesse arrivare - come attualmente è molto probabile - la Champions League: per l'Arsenal il prossimo calciomercato potrebbe configurarsi come quello dei grandi addii, cessioni necessarie per aumentare il budget a disposizione e ricostruire la squadra a misura di Arteta. Così - si legge su 'The Sun' - il manager spagnolo pensa già a chi lasciar andare e nella lista dei possibili partenti entrano tre big: si tratta di Aubameyang, Lacazette e Ozil. Il primo e l'ultimo hanno anche una situazione contrattuale che spinge per un loro addio: il contratto in scadenza nel 2021.

Calciomercato, da Aubameyang a Lacazette e Ozil: occasioni per Inter, Milan e Juventus

La messa in vendita dei tre calciatori rappresenterebbe un'occasione anche per le big di Serie A: Ozil lo scorso anno è stato a lungo accostato all'Inter e anche se con Eriksen i nerazzurri potrebbero non averne più bisogno, il suo nome potrebbe essere quello giusto (con il nodo ingaggio da risolvere) per dare ancora più entusiasmo alla piazza milanista, già tenuta su di morale dal ritorno di Ibrahimovic. Aubameyang in passato è stato per molto tempo corteggiato dai rossoneri ed oggi il suo nome potrebbe tornare buono anche per i cugini nerazzurri alla ricerca di un altro attaccante di spessore che possa concedere a Conte di rinunciare con meno difficoltà a Lukaku e Martinez. Discorso simile può essere fatto anche per Lacazette: il francese può tornare utile all'Inter per rendere ultra competitivo il reparto offensivo. Inter, Milan ma non solo: sia l'ex Lione che l'ex Borussia Dortmund potrebbero essere il profilo giusto da affiancare al trio di attacco della Juventus che al momento non presenta una vera e propria alternativa ad Higuain come punta centrale. Solo ipotesi per ora, ma un Arsenal fuori dalla Champions può diventare la grande occasione per la Serie A.

