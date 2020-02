Calciomercato Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MESSI GRATIS / I tifosi del Barcellona vivono settimane molto complesse. Il caos tecnico, istituzionale ed ambientale che attraversano i catalani potrebbe avere conseguenze terribili sul campo e sulle strategie future. Lo sfogo di Leo Messi, che ieri ha attaccato il ds Abidal (e, implicitamente, alcuni suoi compagni) su Instagram fa tremare sostenitori ed addetti ai lavori. L’argentino, è il capo supremo nel Can Barça e la sua rabbia può avere conseguenze imprevedibili. Anche sul suo stesso contratto.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, che disastro: Messi attacca pubblicamente Abidal

Calciomercato Barcellona, Messi valuta l'addio: c'è la clausola

La Pulga, infatti, è in scadenza nel 2021 e, per ora, i contatti per prolungare il sodalizio con gli azulgrana non hanno sortito effetti. I problemi con la dirigenza esplosi ieri covavano da mesi sotto la polvere e non hanno di certo aiutato nella negoziazione.

Ciò che preoccupa nella Ciudad Condal è la presenza di una clausola ben peggiore di quella rescissoria (che è a prova di sceicco: 700 milioni).

Sia ‘El Pais’ che ‘Mundo Deportivo’, nei mesi scorsi, hanno reso pubblica la facoltà, da parte di Messi, di svincolarsi dal Barcellona gratuitamente alla fine di ogni stagione dal 2017, anno dell’ultimo rinnovo. Una clausola ‘di gratitudine’, da parte della dirigenza, che gli ha voluto concedere la possibilità di scegliere quando andar via, sicura che lo splendido rapporto tra le parti avrebbe impedito questo finale.

Uno scenario che fino a qualche mese fa sembrava remoto e che, invece, oggi diventa terribilmente attuale. Dovesse protrarsi il caos di questi giorni, l’argentino dopo 17 anni e oltre 30 titoli in Catalogna, potrebbe iniziare seriamente a valutare una nuova avventura per chiudere la sua carriera con nuovi stimoli. Il rinnovo sul tavolo da oltre quattro mesi e non ancora firmato parla chiaro: Leo qualche dubbio lo ha.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, da Messi a Carles Perez passando per Dembele: parla Setien

Serie A, da Lautaro a Rakitic e Suarez | Gli effetti della rivoluzione Barcellona