Si è chiusa ormai da alcuni giorni la sessione di calciomercato di riparazione, con squadre che si sono rinforzate e altre che hanno perso le pedine. Ora l’attenzione è tutta ai rinnovi.

Sono diversi i calciatori che le italiane rischiano di perdere a parametro zero già a giugno, andiamo a leggere tutte le novità e quello che diventerà necessario fare.

Partiamo dalla Juventus che è quella più coinvolta da questo tipo di discorso. Dusan Vlahovic non rinnoverà, il serbo sembra sempre più destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. I bianconeri stanno lavorando per allungare il rapporto con Weston McKennie che piace tanto a Luciano Spalletti e che è diventato un calciatore davvero fondamentale. A loro si aggiungono le situazioni, più di contorno, legate a Kostic e Pinsoglio. Massima attenzione anche su Kenan Yildiz che non è in scadenza, ma che merita sicuramente un adeguamento per evitare di farsi tentare dalle sirene estere. Attenzione anche a Pierre Kalulu, si lavora per rinnovare pure lui.

E da qui ci colleghiamo alla Roma, perché proprio i bianconeri stanno tentando Celik, terzino turco che potrebbe rappresentare in futuro una valida alternativa proprio a Kalulu per la sua duttilità, al momento i giallorossi non sembrano intenzionati a prolungare. La Roma dovrà prendere una decisione anche su altre tre situazioni da considerarsi in bilico, a giugno scadono pure Dybala, Pellegrini e El Shaarawy.

Sono diverse le squadre che potrebbero pensare di ringiovanire e rivoluzionare la rosa in vista del futuro e tra queste c’è anche la capolista Inter. Sono sei i calciatori in scadenza e tutti con i 30 già alle spalle, possibili addii per De Vrij, Acerbi, Sommer, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro. Il Milan è più tranquillo dopo aver rinnovato Maignan, sarà una pura formalità il lavoro su Modric che deciderà con calma, insieme alla società, se rinnovare o ritirarsi.

Rinnovi in Serie A, chi parte e chi resta

Parte alta della classifica a oggi completata dal Napoli di Antonio Conte che potrebbe perdere Juan Jesus, Spinazzola e Contini, massima attenzione al brasiliano ora diventato vero protagonista. E c’è poi anche il Como che deve capire come gestire due leader dello spogliatoio, ma meno presenti in campo, cioè Sergi Roberto e Moreno.

L’Atalanta deve guardarsi le spalle perché, nonostante il fattore anagrafico, Kolasinac ha ancora molto mercato ed è un calciatore importante per Raffaele Palladino. Meno radicale è la situazione in casa Bologna dove Vincenzo Italiano potrebbe perdere Lykogiannis, Bonifazi e De Silvestri. La Lazio invece ha nella lista dei prossimi parametro zero giocatori di peso come Basic, che era stato messo ai margini ma che Sarri ha rilanciato da titolare, e Hysaj che invece sembra fuori dai piani della società così come Kamenovic. Per Pedro invece è un discorso più legato alla carta d’identità, a fine stagione potrebbe ritirarsi. L’Udinese invece ha una lunga lista di calciatori con cui decidere cosa fare, sono in scadenza Ehizibue, Kabasele, Padelli, Kamara e Karlstrom.

Completano le altre squadre che devono capire cosa faranno l’anno prossimo, nonostante ci sia qualche velleità di Europa i restanti club sono tutti coinvolti nella corsa alla salvezza. Di seguito vi portiamo dunque i calciatori in scadenza dei restanti club di A.

Cagliari: Belotti, Di Pardo, Rog, Pavoletti

Cremonese: Okereke, Vardy, Bianchetti, Ceccherini, Silvestri

Fiorentina: Sabiri, Lezzerini

Genoa: Martin, Leali, Messias, Sommariva, Sabelli

Lecce: Helgason, Samooja

Parma: Estevez

Pisa: Albiol, Cuadrado, Piccinini, Marin, Calabresi, Nicolas, Calabresi, Esteves

Sassuolo: Matic, Romagna, Satalino

Torino: Lazaro, Ilkhan, Maripan, Schuurs, Tameze, Masina, Savva, Sazonov

Verona: Gagliardini, Chiesa, Akpa Akpro