Calciomercato Arsenal, due offerte per Ozil

CALCIOMERCATO ARSENAL OZIL - Corteggiato anche dai club italiani, ed in particolare dal Milan per la sessione di gennaio, Mesut Ozil resterà all'Arsenal fino al termine della stagione.

A deciderlo è stato Mikel, manager dei 'Gunners', che come riportato dai tabloid britannici ha rifiutato l'offerta last minute dei turchi dell'e sta respingendo anche gli assalti degli statunitensi dei, che vorrebbero sfruttare il mercato ancora aperto nella MLS per mettere a segno un grande colpo.