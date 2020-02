LAZIO

Strakosha 6,5 - Spettatore non pagante nel primo tempo.

Bastos 6,5 - Sfoggia il nuovo look biondo platino e non sfigura.

Acerbi 7 - Comanda bene il reparto. Gioca spensierato, nonostante la diffida.

Radu 7 - Puntuale negli anticipi e nelle chiusure. Brillante.

Lazzari 7,5 - Corre come un treno sulla destra. Colpisce un palo che propizia il gol di Caicedo. Dal 71’ Vavro 6 - Si limita al compitino.

Milinkovic 7 - Quantità e qualità in mezzo al campo. Cresce con il passare dei minuti.

Leiva 7 - Una diga nel mezzo. Dalla sua zona di campo non si passa.

Luis Alberto 7 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso. Mette lo zampino in occasione dei primo due gol.

Lulic 7 - Sua la sponda di testa per Immobile per l’1-0. Sulla sinistra è una spina nel fianco per gli avversari. Dal 61’ Jony 6,5 - Partecipa alla festa biancoceleste.

Caicedo 8 - Rapido nel ribadire in rete il palo di Lazzari. Gioca di sponda e aiuta i compagni. Il 4-0 è da applausi. Dal 48’ Adekanye 7 - Segna e la Nord gli dedica il coro: «Che ce frega de Giroud, noi c’avemo Bobby gol».

Immobile 8 - Segna un gol al secondo pallone toccato. Rapace d’area di rigore. Il bis, che vale il 3-0, è un capolavoro.

All. S. Inzaghi 8 - La sua squadra ha le idee chiare e chiude i giochi dopo neanche 20 minuti.

SPAL

Berisha 4,5 - Non ha colpe sui primi due gol. Immobile lo beffa con abilità per il 3-0.

Tomovic 4,5 - Immobile lo mette spesso in difficoltà. Disorientato.

Felipe 4Missiroli 5,5 - Fatica a contenere i movimenti delle punte laziali. Spaesato.

Dal 65’ Zukanovic 5 - Entra e non incide.- Si perde Immobile in occasione del primo gol sugli sviluppi di un angolo. Disattento.Strefezza 5 - Non punge quasi mai. Inconcludente.Castro 5 - Esordio non positivo con la maglia della Spal, ma l’impegno non manca. Dal 75’ Valdifiori 5 - Tocca pochi palloni.- Viene preso in contro tempo troppo spesso. Segna il gol della bandiera.Dabo 5,5 - Sfiora il gol nel primo tempo. E’ autore di qualche spunto positivo. Dal 69’ Murgia 5 - Non risolleva le sorti dell’incontro.Reca 4,5 - Soffre le avanzate di Lazzari. In balia degli eventi.Floccari 5 - Abile nel gioco aereo in un paio di situazioni. Troppo poco per impensierire la retroguardia laziale.Di Francesco 5 - Parte bene, ma poi si spegne. Prende un palo sul parziale di 3-0 per la Lazio.All. Semplici 4,5 - I suoi uomini vengono travolti dalla Lazio fin dall’inizio. Partita senza storia.Arbitro Giua 7 - Dirige bene una gara tranquilla.

Tabellino

Lazio-Spal 5-1

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (dal 71’ Vavro); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (dal 61’ Jony); Caicedo (dal 48’ Adekanye), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Silva, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku. All.: S.Inzaghi.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (dal 65’ Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Castro (75’ Valdifiori), Missiroli, Dabo (dal 70’ Murgia), Reca; Floccari, Di Francesco. A disp.: Letica, Thiam, Vicari, Salamon,Tunjov. All.: Leonardo Semplici.

Arbitro: Giua (sez. di Olbia)

Marcatori: 2’ Immobile (L), 16’ Caicedo (L), 29’ Immobile (L), 38’ Caicedo (L), 58’ Adekanye (L), 64’ Missiroli (S)

Ammoniti: Milinkovic (L), Di Francesco (S), Missiroli (L)