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Finale Coppa Italia Lazio-Inter: non solo Thuram, un altro giocatore a rischio forfait

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Si è infortunato nell’antipasto di sabato: le ultime

Thuram è a forte rischio per la finale di Coppa Italia con la Lazio in programma mercoledì sera. Come raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante dell’Inter si è fermato questa mattina in allenamento.

Si tratta di un problema muscolare, con gli esami previsti per domani che daranno maggiori certezze sulla gravità e sulla sua disponibilità o meno per il match dell’Olimpico. Allo stato attuale il 9 nerazzurro potrebbe andare al massimo in panchina.

Thuram durante una partita dell'Inter
Finale Coppa Italia Lazio-Inter: non solo Thuram, un altro giocatore a rischio forfait (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per Chivu sarebbe un’altra pesante assenza, perché andrebbe ad aggiungersi a quella – quasi certa – di Hakan Calhanoglu: il turco è alle prese con l’ennesimo guaio al polpaccio e sta continuando a lavorare a parte. Potrebbe seguire la squadra nella Capitale solo in qualità di ‘motivatore’, come è toccato di recente a capitan Lautaro Martinez.

Sempre a proposito di forfait, in casa biancoceleste potrebbe esserci quello di Cancellieri: l’esterno di Sarri ha subito un infortunio ai flessori nell’antipasto della finale andato in scena sabato scorso, vinto dall’Inter con un netto 3-0.

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