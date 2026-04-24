La partita si disputerà all’Olimpico il prossimo 13 maggio

Fatale l’ammonizione subita nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Era diffidato e la decisione del Giudice sportivo è arrivata di conseguenza: squalificato per un turno e finale dalla tribuna.

Maurizio Sarri non sarà in panchina nella finale di Coppa Italia con l’Inter in programma all’Olimpico il prossimo 13 maggio. Al tecnico della Lazio, che era diffidato, costa caro il giallo rimediato ieri sera nel match contro l’Atalanta valevole per il ritorno delle semifinali e vinto ai rigori grazie a un super Motta. A guidare la squadra in finale ci sarà il vice di Sarri, Marco Ianni.

Squalificato un turno per lo stesso motivo pure l’allenatore dei nerazzurri Raffaele Palladino, che però sconterà la sospensione nella Coppa Italia del prossimo anno.

All’Atalanta è stata comminata una multa di 3mila euro “per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed uno nel recinto di giuoco”.