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Juve, doppio colpo dal Napoli: la richiesta di Spalletti

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Juventus e Napoli ancora al centro di voci di mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. 

Con la qualificazione in Champions sempre più vicina e la conferma in panchina di Luciano Spalletti, la Juventus punta a tornare protagonista l’anno prossimo sia in Italia che in Europa. Per farlo serve una squadra all’altezza e, proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha in mente una campagna acquisti davvero importante.

Calciomercato Inter e Juve, duello per Meret
Alex Meret (Foto Ansa) – Calciomercato.it

I primi due rinforzi potrebbero arrivare da Napoli su indicazione precisa di Spalletti: secondo quanto riportato da ‘Il Roma’, il tecnico di Certaldo vorrebbe riabbracciare in bianconero due protagonisti dello scudetto vinto sulla panchina del Napoli ovvero Alex Meret e Stanislav Lobotka.

Il portiere di Udine classe ’97 è considerato il profilo ideale per prendere il posto di Di Gregorio a protezione dei pali della Juventus, mentre il centrocampista slovacco ha tutte le caratteristiche per far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana della Vecchia Signora. La Juve ci crede e vuole mettere a segno il doppio colpo!

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