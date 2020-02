PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ATALANTA GENOA/ Spettacolo puro a Bergamo tra Atalanta e Genoa. Al 12' i nerazzurri passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Toloi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dopo soli cinque minuti arriva il pareggio ospite grazie al rigore trasformato da Criscito. Rimonta completata al 32' per i rossoblu con Sanabria che anticipa di testa Toloi e porta in vantaggio i suoi. Pareggio della dea dopo tre minuti, con Ilicic che di sinistro segna sfruttando il secondo assist di Zapata. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere alla ricerca del vantaggio, mentre la squadra ligure si difende cercando di sfruttare i contropiedi. All'83' Behrami riceve il secondo giallo e lascia la propria squadra in dieci uomini. L'Atalanta però non riece a sfruttare l'occasione dell'uomo in più. Partita che termina 2-2, occasione di superare la Roma sprecata dagli uomini di Gasperini. Ottimo punto conquistato dalla squadra di Nicola.

ATALANTA

Gollini 6- In occasione di entrambi i gol subiti è incolpevole

Toloi 6.5- Bello l'inserimento con cui segna il gol dell'1-0, ma sul gol di Sanabria si fa anticipare dall'attaccante avversario.

Djimsiti 5.5- Fatica molto contro le avanzate rossoblu, si fa superare spesso facilmente.

Palomino 5.5- Nel primo tempo va in difficoltà contro gli attaccanti avversari, migliora nel corso della ripresa

Hateboer 5- Inutile la scivolata con cui atterra Sturaro per il rigore dell'1-1, ingenuo.

De Roon 4.5- Perde tantissimi palloni, tra cui quello che provoca il gol di Sanabria

Pasalic 5.5- Difficilmente riesce a rendersi pericoloso, spesso ricorre al fallo. (dal 53' Freuler 5.5- Entra per dare maggiore offensività, ma non si vede quasi mai)

Gosens 6- Spinge molto sulla fascia, ma i suoi cross non trovano quasi mai un destinatario

Gomez 5.5- Stranamente lento nelle decisioni, perde sempre un tempo di gioco e non riesce ad essere un pericolo per gli avversari

Ilicic 6.5- Buona partita quello dello sloveno, che però oltre al gol non riesce ad essere decisivo. (dal 76' Muriel 5.5- Prestazione impalpabile la sua. Ha una sola occasione di testa nel finale che spreca malamente.)

Zapata 7- Partita diversa dal solito la sua. Oggi invece di fare il bomber veste i panni dell'assist man, confezionando due passaggi decisivi per i compagni. (dal 63' Malinovskiy 6- Prova a dare una mano ai suoi con qualche buona conclusione da fuori, che però non superano Perin)

All. Gasperini 5.5- Forse la sua squadra prende sottogamba la partita.

I suoi giocatori si addormentano per un quarto d'ora e si ritrovano ad inseguire. Un punto conquistato con cui aggancia la Roma, ma spreca l'occasione per il sorpasso.

GENOA

Perin 6- Non può nulla sui gol subiti

Biraschi 6- Buona partita la sua, riesce a limitare le avanzate avversarie insieme ai propri compagni di reparto.

Romero 6.5- Ottima partita del centrale argentino che chiude sempre bene e limita Zapata.

Masiello 5- Forse tornare a giocare davanti ai suoi ex tifosi lo innervosisce, ma sbaglia davvero tantissimo.

Ghiglione 5.5- Va un po' in difficoltà sulle avanzate di Gosens. (dal 90' Goldaniga S.V.)

Sturaro 7- Grintoso per 90 minuti, si procura un rigore e serve l'assist per il gol a Sanabria. Il migliore in campo.

Schone 6- Imposta bene e riesce a servire i compagni con alcune giocate di ottima qualità.

Behrami 4.5- Molto nervoso, effettua molti falli e alla fine lascia i compagni con un uomo in meno

Criscito 6.5- Partita di alti e bassi la sua. Freddo nel segnare il rigore dell'1-1, ma si perde Ilicic nel 2-2 atalantino.

Sanabria 7- Ottima partita la sua, bello l'anticipo su Toloi con cui segna un gol da vero attaccante. (dal 84' Cassata S.V.)

Pinamonti 5.5- Qualche buona sponda ma niente in più, troppo poco. (dal 87' Destro S.V.)

All. Nicola 6.5- Un ottimo punto guadagnato in un campo difficilissimo come quello di Bergamo. Punto d'oro guadagnato con un ottima prestazione sia offensiva che difensiva. Stacca Spal e Brescia, aggancianto il Lecce in zona salvezza.

Arbitro: Massa 6- Partita diretta ottimamente, giusta l'espulsione di Behrami.

TABELLINO 2-2

ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic (53' Freuler), Gosens; Gomez; Ilicic (76' Muriel), Zapata (63' Malinovskiy). A disposizione: Sportiello, Rossi, Castagne, Bellanova, Czyborra, Caldara, Colley, Tameze. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione (dal 90' Goldaniga), Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria (dal 83' Cassata), Pinamonti (dal 86' Destro). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Ankersen, Barreca, Zapata, Radovanovic, Eriksson, Pandev, Favilli. All. Nicola

Arbitro: Davide Massa

Var: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia)

Ammoniti: 52', Pasalic, 53' Behrami, 76' Romero, 77' De Roon, 84' Cassata, 89' Perin, 90' Criscito.

Espulsi: 81' Behrami (doppia ammonizione)

Marcatori: 12' Toloi, 18' Criscito, 32' Sanabria, 35'Ilicic

Marco Deiana