“È una ferita aperta”: l’Atalanta non ci sta, vertenza alla FIFA

Percassi: “Dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione”

Dal campo al tribunale, l’Atalanta non ci sta e va allo scontro frontale. Percassi è uscito allo scoperto prima della partita di Champions col Borussia Dortmund, persa poi per 2-0.

Il club orobico ha disertato il pranzo UEFA con il Dortmund, il quale nell’estate 2024 gli ha ‘sottratto’ l’allora minorenne Samuele Inacio, una delle promesse del settore giovanile atalantino. L’attaccante classe 2008, figlio di Inacio Pia e stellina dell’Italia Under 17 e 18, è già da un po’ in orbita prima squadra.

“Da parte del Borussia Dortmund c’è stata una grave mancanza di rispetto – le parole dell’Ad nerazzurro Luca Percassi al microfono di ‘Sky Sport’ – È brutto che un club di questo livello non voglia risolvere la questione. Il ragazzo è cresciuto da noi, c’è un periodo entro cui si può operare e loro hanno agito molto prima.

 

Tra società bisogna rispettarsi – ha sottolineato Percassi – il Dortmund non può venire a ‘sottrarre’ un talento della nostra cantera. Per noi è una ferita aperta, dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione”. La qiestione è stata portata alla FIFA, la quale adesso sarà chiamata a indagare e ad esprimersi.

