PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Borussia Dortmund: Scamacca guida la Dea, Bensebaini da horror

Voti, top e flop della sfida tra i nerazzurri allenati da Palladino e i tedeschi valevole per il ritorno dei Play off di Champions League

L’Atalanta ribalta la sconfitta patita a Dortmund nel Play off di andata di Champions League, batte il Borussia e si qualifica per gli ottavi di finale della massima competizione europea. Un grande risultato per i nerazzurri di Palladino, sostenuti da un pubblico eccezionale al Gewiss Stadium e per il calcio italiano, che dopo l’eliminazione dell’Inter (sconfitta nel doppio confronto dal Bodo Glimt) trova una degna rappresentante nell’Europa che conta.

I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio grazie ad una deviazione ravvicinata di Scamacca su assist di Bernasconi; prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio di Zappacosta. Nella ripresa i nerazzurri trovano anche il terzo gol, grazie ad un colpo di testa di Pasalic. Il Dortmund riapre il discorso qualificazione grazie ad Adeyemi, ma in pieno recupero arriva il quarto gol, con Samardzic: freddissimo dal dischetto.

Top e Flop Atalanta-Borussia Dortmund: Zalewski super

ATALANTA

Top

Scamacca 8: Movenze, movimenti e numeri da centravanti vero: sblocca il risultato dopo due minuti avventandosi su un pallone vacante in area di rigore, poi lavora per la squadra, lottando su ogni pallone: tra sponde, protezione della sfera, assist (al bacio uno per Zalewski) e giocate di prima, diventa un vero e proprio regista offensivo.

Zalewski: 7,5 Una furia sulla fascia sinistra: saggia i riflessi di Kobel dopo un solo minuto, con una conclusione velenosa; si ripete a metà primo tempo, trovando la risposta del numero uno del Borussia e poi sfiora la traversa con un tiro a girare. Impatto sulla gara devastante e numeri di alta scuola: Palladino gli ha cucito addosso un ruolo da trequartista, che sembra esaltare le sue qualità. Esce dopo 85′ tra gli applausi del pubblico di Bergamo.

Flop

Ahanor 6: Entra e prova a limitare Adeyemi: non è un cliente facile, ma il centrale nerazzurro perde sistematicamente i duelli principali. Si perde l’attaccante del Dortmund in occasione del gol del 3-1, poi rischia grosso dopo pochi minuti.

Atalanta: Carnesecchi 7,5, Scalvini 7, Hien 7,5, Kolasinac 7; Zappacosta 7,5, de Roon 7, Pasalic 7,5, Bernasconi 7,5; Samardzic 7,5, Zalewski 7,5; Scamacca 8, Krstovic 7, Ahanor 6. Djimsiti 6,5.

BORUSSIA DORTMUND

Top

Adeyemi 7: Entra e regala immediatamente la scossa ai suoi: segna il gol del 3-1 con una giocata da fuoriclasse, poi mette costantemente in difficoltà Ahanor con la sua velocità e la sua tecnica.

Flop

Emre Can 4,5: Schierato largo sulla fascia destra, soffre sin dalle prime battute l’intraprendenza di Zalewski e Bernasconi: in ritardo sulla prima incursione dell’ex esterno di Roma e Inter (che impensierisce il portiere Kobel) e completamente assente in marcatura su Bernasconi in occasione del gol del vantaggio atalantino.

Bensebaini 4: Prestazione horror: mette lo zampino su tutti i gol atalantini: devia il pallone crossato in area da Bernasconi e lo trasforma in un assist perfetto per Scamacca; poi si becca un cartellino giallo evitabilissimo, entrando in ritardo su Zappacosta, lanciato sulla fascia; chiude con la deviazione che spiazza Kobel, sul tiro dell’esterno nerazzurro, che porta gli orobici sul 2-0. Completa il patatrack dimenticandosi di Pasalic e chiudendo il ritardo sull’inserimento del centrocampista atalantino, che realizza la terza rete. Nel finale colpisce Krstovic e regala alla Dea il rigore decisivo, che chiude la partita.

Borussia Dortmund: Kobel 7; Can 4,5, Anton 5, Bensebaini 4; Ryerson 5,5, Bellingham 5,5, Nmecha 6, Svensson 6; Beier 6, Brandt 5; Guirassy 5, Adeyemi 7, Chukwuemeka 6, Fabio Silva 5,5.

Il tabellino di Atalanta – Borussia Dortmund: Samardzic freddo dal dischetto, Pasalic super

Il tabellino di Atalanta – Borussia Dortmund che si è conclusa con il successo die nerazzurri per 4-1. Gli uomini di Palladino approdano agli ottavi di Champions League

MARCATORI: 5′ Scamacca (A), 45′ Zappacosta (A), 57′ Pasalic (A), 75′ Adeyemi (B), 95′ Samardzic (su calcio di rigore)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (77′ Djimsiti), Hien, Kolasinac (72′ Kolasinac); Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski (85′ Soulemana); Scamacca (72′ Krstovic). All. Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt (60′ Chukwuemeka), Beier (60′ Fabio Silva); Guirassy. All. Kovac

ARBITRO: Sánchez Martínez

AMMONITI: Bensebaini (B), Can (B), Hien, Fabio Silva, Bensebaini (doppio giallo).

ESPULSI: Benseibani