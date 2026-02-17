PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy show, Scamacca un fantasma

Voti, top e flop della sfida tra i tedeschi e i nerazzurri allenati da Palladino, valevole per i Play off di Champions League

Battuta d’arresto per l’Atalanta, sconfitta al Signal Iduna Park di Dortmund dal Borussia. Dopo il successo in campionato con la Lazio, gli uomini di Palladino vengono battuti in Germania, nell’andata dei Play Off di Champions League per 2-0. I nerazzurri saranno ora chiamati a ribaltare il risultato nella gara di ritorno al Gewiss Stadium.

Inizio shock per i nerazzurri, beffati da un grande colpo di testa di Guirassy. Gli uomini di Palladino provano a reagire e nel cuore del primo tempo crea due pericoli alla difesa giallonera con Zalewski. Ma poco prima dell’intervallo, arriva il raddoppio dei padroni di casa: Guirassy si invola e regala un assist al bacio per Beier, che insacca a porta vuota. Nella ripresa Palladino inserisce Krstovic per uno spento Scamacca, ma non riesce a trovare il gol della bandiera, che avrebbe potuto regalare maggiori speranze in vista del ritorno.

Voti e top e flop di Borussia Dortmund – Atalanta: Zalewski crea e distrugge

Borussia Dortmund

Top

Guirassy 7,5: Fa impazzire Kossounou e tutta la difesa nerazzurra: dopo meno di tre minuti svetta su un perfetto cross di Ryerson e sblocca il risultato. Per tutto il primo tempo si trasforma in una scheggia impazzita: imprendibile per i difensori avversari. Rincula per dettare il passaggio, recupera palloni e li gioca con precisione; fa ammonire Kossounu e poi regala l’assist per il gol del 2-0 firmato da Beier, al termine di un’azione solitaria sulla sinistra.

Flop

Reggiani 6: Definirlo un flop è sicuramente esagerato, ma probabilmente il diciannovenne italiano (alla prima dall’inizio in Champions League) è il meno convincente della retroguardia tedesca. Prende un giallo dopo meno di venti minuti, che lo condiziona. Spesso poco considerato dai compagni nel palleggio, si limita al mantenimento della posizione: senza strafare.

Kobel: 6

Reggiani: 6

Anton: 6,5

Bensebaini: 6,5

Ryerson: 7

Bellingham: 6,5

F. Nmecha: 6,5

Svensson: 6

Beier: 7

Brandt: 6

Guirassy: 7,5

Adeyemi: 6

Chukwuemeka: 6

Atalanta

Top

Krstovic 6: Entra dopo l’intervallo per sostituire uno spento Scamacca (che ha bisogno di tempo per tornare in forma) e regala subito vivacità e buone giocate. Fa ammonire Anton grazie ad un bello spunto, poi tenta la via della rete con un bolide dal limite dell’area: protesta con l’arbitro per una trattenuta in area di Anton (se non avesse accentuato la caduta, forse il direttore di gara avrebbe avuto qualche dubbio in più).

Zalewski 6: Croce e delizia. Vive un buono stato di forma, e si vede. Crea scompiglio alla difesa del Dortmund e regala sempre la sensazione di poter incidere. Ma nel primo tempo sbaglia per due volte la giocata decisiva: nella prima occasione, dopo essersi presentato davanti al portiere, preferisce appoggiare per Pasalic, ma il suo assist risulta corto; la seconda volta cincischia e non riesce a chiudere da due passi, rinunciando alla conclusione.

Flop

Kossounou 5: A Guirassi bastano tre minuti per sbloccare il risultato con un perentorio colpo di testa ravvicinato. Ma la sua marcatura è quantomeno rivedibile. Per tutto il primo tempo soffre in modo netto gli strappi del centravanti avversario: dopo l’ennesimo intervento falloso viene sanzionato con un giallo molto ingenuo.

Scamacca 5: Ha bisogno di tempo per tornare in forma. In un primo tempo complicato, nel quale l’Atalanta trova pochi sbocchi, cerca di farsi vedere e di giocare di sponda. Non riesce mai ad entrare in partita e prima dell’intervallo si becca anche un giallo evitabile. Palladino lo lascia negli spogliatoi.

Carnesecchi: 6

Kossounou: 5

Djimsiti: 5

Kolasinac: 5

Zappacosta: 5,5

De Roon: 5,5

Ederson: 6

Bernasconi: 6

Pasalic: 6

Zalewski: 6

Scamacca: 5

Krstovic: 6

Hien: 6

Soulemana: 6

Il tabellino di Borussia Dortmund – Atalanta, andata dei play off di Champions League, disputata a Dortmund e che ha visto il successo dei padroni di casa.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham (82′ Sabitzer) , F. Nmecha, Svensson; Beier (70′ Adeyemi), Brandt (70′ Chukwuemeka C), Guirassy (82′ Fabio Silva). All. Kovac

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (46′ Hien), Kolasinac; Zappacosta (72′ Bellanova), De Roon (62′ Soulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic Zalewski (82′ Samardzic); Scamacca (46′ Krstovic). All. Palladino

Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

Marcatori: 3′ Guirassy (B), 42′ Beier (B)

Ammoniti: Reggiani, Kossouno, Djimsiti, Scamacca, Anton, tuti per comportamento non regolamentare