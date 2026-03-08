PAGELLE E TABELLINO Genoa-Roma 2-1: Vitinha punisce i giallorossi

Voti, top e flop della sfida dello stadio Luigi Ferraris di Genova, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A

Daniele De Rossi gioca un brutto scherzo alla Roma. L’ex capitano, bandiera e tecnico giallorosso sconfigge gli uomini di Gian Piero Gasperini, in una sfida delicata e valevole per la ventottesima giornata di campionato. Un risultato che permette ai rossoblù di raggiungere quota trenta punti in classifica e di allungare sulle dirette concorrenti nella corsa salvezza. Per la Roma si tratta di una brutta battuta battuta d’arresto. II ko di Genova lascia i giallorossi a quota cinquantuno punti: Malen e compagni vengono raggiunti dal Como e hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla Juve.

I rossoblù si impongono con il risultato di 2-1: Messias sblocca il risultato trasformando un rigore procurato da Ellertsson (fallo di Pellegrini), N’Dicja trova il pareggio al termine di un’azione rocambolesca da corner, e nel finale arriva il gol del definitivo 2-1, realizzato da Vitinha (entrato da soli cinque minuti).

Top e flop Genoa – Roma

GENOA

Top

Ostigaard 7: Annulla Malen con una prova maiuscola: attento negli anticipi, bravo nelle chiusure e nelle fasi decisive delle azioni giallorosse. E’ un muro invalicabile, sul quale gli attaccanti della Roma si schiantano.

Vitinha 7: Ci mette cinque minuti a diventare decisivo: entra in campo al posto di Ekhator e si getta sull’assist di Masini, insaccando alle spalle di Svilar il gol del raddoppio. Il quarto in questo campionato.

Frendrup: Moto perpetuo: si conferma motorino inesauribile del centrocampo. Aiuta la difesa, corre in avanti e prova a palleggiare con i compagni. Scala in marcatura sui trequartisti giallorossi, ma allo stesso tempo riesce ad accompagnare l’azione offensiva.

Flop

Vasquez 5,5 : Sbaglia in modo goffo e quasi innaturale il movimento sul gol di N’Dicka, pensando più alla marcatura su Celik che a seguire la traiettoria del pallone. Un errore gravissimo.

LE PAGELLE DEL GENOA

GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6,5, Ostigard 7, Vasquez 5,5; Sabelli 6, Masini 7, Frendrup 6,5, Messias 6,5 (65′ Malinovskyi 6), Ellertsson 6 (79′ Martin sv); Ekhator 6 (65′ Colombo 6,5), Ekuban 6 (75′ Vitinha 7). All: De Rossi 7

ROMA

Top

Koné 6,5: Quantità e qualità in mezzo al campo. E’ l’ultimo ad alzare bandiera bianca e gioca una gara di grande intensità: prova anche u paio di conclusioni dal limite dell’area: senza centrare il bersaglio.

Malen 6: In un primo tempo povero di emozioni e di occasioni, è l’unico che prova a regalare brio, con un paio di giocate di livello. Gli arrivano pochi palloni da giocare e allora prova a mettersi in proprio, con una bella azione solitaria. Poi tenta una sforbiciata, ma piuttosto che il pallone, prende Ostigaard. Prova anche nella ripresa a lasciare il segno, ma non punge.

Flop

Venturino 5: Gasperini gli concede una grande chance, utilizzandolo dal primo minuto alle spalle di Malen. Il giovane trequartista ci mette impegno, corsa e sacrificio, ma non riesce ad incidere. Gira a vuoto ma non trova lo spunto giusto, francobollato da Frendrup e dai centrali rossoblù. Gasperini lo lascia negli spogliatoi durante l’intervallo, sostituendolo con Cristante.

Pellegrini 5: Nel primo tempo si vede poco: e nelle poche occasioni in cui potrebbe incidere commette una serie di errori di misura (sbaglia clamorosamente un’apertura verso Pisilli, lanciato a rete). Nella ripresa commette in modo ingenuo il fallo su Ellertsson che porta al rigore del vantaggio rossoblù

LE PAGELLE DELLA ROMA

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5 (84′ Ziolkowski sv), N’Dicka 6, Celik 5,5 (84′ R. Vaz sv); Rensch 5, Pisilli 5,5, Koné 6,5, Tsimikas 5; Venturino 5 (45′ Cristante 5,5), Pellegrini 5 (55′ El Aynaoui 5); Malen 6. All: Gasperini 5,5

Genoa – Roma, il tabellino: De Rossi punisce i giallorossi

Ecco il tabellino della sfida Genoa – Roma, valida per la ventottesima giornata di campionato e che si è disputata allo stadio Luigi Ferraris di Genova, terminata con il successo dei padroni di casa per 2-1.

GENOA-ROMA 2-1

MARCATORI: 51′ Messias (G), 55′ N’Dicka (R), 80′ Vitinha (G)

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias (65′ Malinovskyi), Ellertsson (79′ Martin); Ekhator (65′ Colombo), Ekuban (75′ Vitinha). All: De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (84′ Ziolkowski), N’Dicka, Celik (84′ R. Vaz); Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (45′ Cristante), Pellegrini (55′ El Aynaoui); Malen. All: Gasperini

ARBITRO: Colombo

AMMONITI: N’Dicka (R), Masini (G), Malen (R), Cristante (R)

ESPULSI: –