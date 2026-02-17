Atalanta
Risultati Champions League, vincono Real e PSG: cade l’Atalanta

Terminata la prima serata di spareggi di Champions League con una serata amara per le italiane. Dopo il ko roboante della Juventus in casa del Galatasaray, è stata la volta dell’Atalanta che è caduta sul campo del Borussia Dortmund.

Champions League, risultati e marcatori

Vincono invece Real Madrid e PSG non senza alcune difficoltà. I campioni in carica hanno la meglio del Monaco dopo un inizio shock che aveva visto i padroni di casa portarsi avanti per 2-0 dopo pochi minuti grazie alla doppietta di Balogun. Gli uomini di Luis Enrique hanno trovato il pareggio già nel primo tempo, andando a vincere nella ripresa.

Non riesce nuovamente l’impresa a Mourinho che cade contro il Real Madrid in casa e sarà chiamato ad un miracolo sportivo per provare ad accedere agli ottavi di finale della competizione. Andiamo a vedere risultati e marcatori della serata di Champions League.

GALATASARAY-JUVENTUS 5-2 (Gabriel Sara, Koopmeiners, Koopmeiners, Lang, Sanchez, Lang, Boey)
MONACO-PSG 2-3 (Balogun, Balogun, Doue, Hakimi, Doue)
BENFICA-REAL MADRID 0-1 (Vinicius)
DORTMUND-ATALANTA 2-0 (Guirassy, Beier)

