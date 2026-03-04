PAGELLE E TABELLINO Lazio-Atalanta 2-2: Dele Bashiru crea, Musah salva Palladino

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta termina in parità. Biancocelesti e nerazzurri rinvieranno il verdetto nella sfida di ritorno, che si disputerà a Bergamo il prossimo ventuno aprile. La gara tra gli uomini di Maurizio Sarri e Vincenzo Palladino si è disputata in uno scenario surreale, con poco più di cinquemila tifosi presenti sugli spalti e la contestazione che coinvolge la presidenza. La squadra che si qualificherà per la finalissima verrà decisa nella gara di ritorno.

Top e flop di Lazio – Atalanta

LAZIO

Top

Dele Bashiru 7: Non si vedeva in queste condizioni da diverso tempo: prepotenza fisica, attenzione e precisione. Sblocca il risultato con una giocata eccezionale: un pallonetto perfetto sull’uscita di Carnesecchi. Non sbaglia una giocata, nè un intervento. Alla Dea lo scorso anno segnò un gol e collezionò un assist: giocasse sempre con i nerazzurri, sarebbe un fuoriclasse assoluto.

Nuno Tavares 6,5 : Maler nel primo tempo, esplosivo nella ripresa. Dopo pochi minuti si perde Zappacosta (fortunatamente pochi centimetri al di là dell’ultimo difensore e in offside) nell’azione che si chiude con il gol annullato a Krstovic, poi sbaglia due giocate difensive regalando un colpo di testa pericoloso al centravanti nerazzurro e una girata a Zappacosta che scheggia la parte bassa della traversa. Nella ripresa diventa un altro giocatore. Bravo ad attaccare e a scodellare palloni pericolosi in area avversaria: ha gamba e forza fisica. Può e deve essere sfruttato di più.

Flop

Marusic 5: Ha sulla coscienza entrambi i gol nerazzurri: sul primo si dimentica di Pasalic, sul secondo non si oppone alle finte (leggibili) di Soulemana.

Isaksen 5 : Al secondo minuto non riesce a sfruttare una prateria che la difesa nerazzurra gli concede con troppa gentilezza e si perde il pallone in area avversaria. Commette un paio di errori che gridano vendetta in uscita e sembra troppo rinunciatario nell’uno contro uno.

Maldini 5,5 : Ha tutte le attenuanti del mondo: non sta bene, gioca in un ruolo a lui poco congeniale e se la deve vedere con il difensore centrale più in forma dei nerazzurri (Hien). Ma sembra un pesce fuor d’acqua: mai pericoloso, mai propositivo, spesso anticipato. Non riesce a tenere un pallone e non aiuta la squadra in fase difensiva. L’inizio della ripresa è incoraggiante: regala a Dele Bashiru l’assist del vantaggio. Poi si perde…

LE PAGELLE

Provedel 5,5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 6,5; Dele-Bashiru 7, Cataldi 5,5, Taylor 6; Isaksen 5, Maldini 5, Zaccagni 6,5. Dia 6,5, Noslin 6, Cancellieri 5,5..

ATALANTA

Top

Samardzic 7: Quando esce, l’Atalanta sembra perdersi. Attacca e difende con continuità: i suoi movimenti mettono in seria difficoltà la retroguardia biancoceleste, incapace di creare una barriera su di lui. Propizia il gol di Pasalic con una bella giocata.

Musah 6,5: Scarica alle spalle di Provedel il gol del pareggio, con una bordata centrale, ma fortissima. Entra nel momento più difficile e riesce a lasciare il segno.

Flop

Pasalic 5: Errore non da lui: sbaglia il controllo di petto e regala il pallone a Dia in occasione del gol del momentaneo 2-1. Poco prima aveva segnato il gol dell’1-1, beffando Marusic e Provedel

LE PAGELLE

Carnesecchi 6; Scalvini 6, Hien 5,5, Kolasinac 6; Zappacosta 6,5, De Roon 5,5, Pasalic 5, Bernasconi 6; Samardzic 7, Zalewski 5,5; Krstovic 6, Musah 6,5, Soulemana 6,5, Scamacca sv.

Il tabellino di Lazio – Atalanta

Ecco il tabellino di Lazio – Atalanta, match valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia e giocato allo stadio Olimpico di Roma.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysa, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Scamacca, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Ahanor. All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV ufficiale: Sacchi

VAR: Gariglio

AVAR: Guida

NOTE. Ammoniti: 24` De Roon (A), 66` Sarri (L), 66` Palladino (A), 69 `Pasalic (A)

Recupero: 2` pt, 5’st