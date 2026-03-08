Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Goretzka a zero in Serie A, annuncio in diretta dopo la partita

Foto dell'autore

Inter, Milan e non solo: c’è la fila per il tedesco in scadenza col Bayern

Leon Goretzka è uno dei giocatori in scadenza che fa più gola alle big europee, comprese le nostre italiane dal Milan all’Inter fino al Napoli.

Un anno fa ci provò anche la Roma, come da retroscena svelato da Calciomercato.it, ma il tedesco preferì rimanere al Bayern per giocarsi l’ultima stagione in Baviera. Il suo addio a giugno è già stato annunciato diverse settimane fa.

Goretzka in una intervista
Goretzka a zero in Serie A, annuncio in diretta dopo la partita (Screen canale Youtube Bayern Munchen) – Calciomercato.it

Non ci sono dubbi sul fatto che il suo futuro del 31enne sarà fuori dalla Germania. Lo ha confermato lui stesso dopo Bayern-Borussia M’Gladbach, partita terminata 4-1 in favore della squadra di Kompany, avversaria dell’Atalanta ai quarti Champions.

“Mi piacerebbe giocare all’estero”, ha dichiarato a ‘Sky Sports DE’ il classe ’94, autore dell’assist dell’uno a zero firmato da Luis Diaz. Al di là dell’aspetto economico, Goretzka sceglierà il miglior progetto sportivo per il prosieguo della sua carriera. “Non farò dipendere la mia prossima scelta dal meteo – ha scherzato – ma sono sicuro che troveremo qualcosa di bello”.

Premier e Liga possono garantirgli più soldi, squadre come Inter e Milan un ruolo più centrale nel progetto tecnico. Coi nerazzurri i contatti risalgono già a qualche mese fa, quando venne proposto dai propri agenti, gli stessi di Ademola Lookman. Il tedesco fu offerto pure alla Juve.

/7
1574

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie