Inter, Milan e non solo: c’è la fila per il tedesco in scadenza col Bayern

Leon Goretzka è uno dei giocatori in scadenza che fa più gola alle big europee, comprese le nostre italiane dal Milan all’Inter fino al Napoli.

Un anno fa ci provò anche la Roma, come da retroscena svelato da Calciomercato.it, ma il tedesco preferì rimanere al Bayern per giocarsi l’ultima stagione in Baviera. Il suo addio a giugno è già stato annunciato diverse settimane fa.

Non ci sono dubbi sul fatto che il suo futuro del 31enne sarà fuori dalla Germania. Lo ha confermato lui stesso dopo Bayern-Borussia M’Gladbach, partita terminata 4-1 in favore della squadra di Kompany, avversaria dell’Atalanta ai quarti Champions.

“Mi piacerebbe giocare all’estero”, ha dichiarato a ‘Sky Sports DE’ il classe ’94, autore dell’assist dell’uno a zero firmato da Luis Diaz. Al di là dell’aspetto economico, Goretzka sceglierà il miglior progetto sportivo per il prosieguo della sua carriera. “Non farò dipendere la mia prossima scelta dal meteo – ha scherzato – ma sono sicuro che troveremo qualcosa di bello”.

Premier e Liga possono garantirgli più soldi, squadre come Inter e Milan un ruolo più centrale nel progetto tecnico. Coi nerazzurri i contatti risalgono già a qualche mese fa, quando venne proposto dai propri agenti, gli stessi di Ademola Lookman. Il tedesco fu offerto pure alla Juve.