Duello Juve-Atalanta per Benetton del Crystal Palace | ESCLUSIVO

Il talentuoso portiere classe 2010 è nel giro dell’Under 16 azzurra

Possibile futuro in Italia per Lucca Benetton. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il talentuoso portiere del Crystal Palace è finito nel mirino di Juventus e Atalanta.

Lucca Benetton con la divisa da portiere dell'Italia
Duello Juve-Atalanta per Benetton del Crystal Palace – Calciomercato.it

In Inghilterra viene considerato come uno dei portieri più promettenti, tanto che già a 14 anni è stato fatto allenare con la prima squadra. Benetton ha anche il passaporto brasiliano e italiano: a gennaio scorso è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale azzurra Under 16

Questa settimana è stato chiamato di nuovo dal CT Pasqual per il doppio confronto amichevole con il Belgio, ma stavolta Benetton ha preferito rimanere con la rappresentativa inglese visto che ha partecipato ai tre ritiri precedenti.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Lucca Benetton (@luccabenetton.gk2010)

Tra i miei maggiori punti ci sono i miei riflessi – ha detto Benetton al sito ufficiale di Windsor & Eton, club in cui è cresciuto fino ai 12/13 anni – Mi sento sicuro negli uno contro uno e ho lavorato duramente per mantenere la calma sotto pressione, aspetto che mi aiuta a prendere decisioni rapide e a reagire efficacemente ai tiri.

Un altro punto di forza è la mia capacità di comunicare e organizzare la difesa. Essere un portiere – ha sottolineato nell’intervista di un anno fa – non significa solo parare, ma anche essere un leader in campo“.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

