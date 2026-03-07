PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Udinese 2-2: Super Scamacca risponde a Davis

Voti, top e flop della sfida della New Balance Arena di Bergamo, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A

Finisce in parità la sfida del New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valevole come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Gli uomini di Palladino, reduci dal ko sul campo del Sassuolo e dal pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, rischiano di perdere ulteriore terreno nella corsa ad un posto Champions e si portano a quota 46 punti. L’Udinese, al secondo risultato utile consecutivo dopo il successo con la Fiorentina, si porta a quota 36.

Una doppietta di Gianluca Scamacca permette all’Atalanta di pareggiare una gara che sembrava persa e che aveva visto l’Udinese avanti per 2-0, grazie ai gol di Kristensen e Davis. La reazione della Dea porta al pareggio, ma nel finale, con gli uomini di Palladino tutti in attacco, sono i friulano a sprecare un paio di ripartenze.

Top e Flop Atalanta – Udinese

ATALANTA

Top

Scamacca 7,5: In versione gladiatore: l’uomo della provvidenza, in grado di risolvere i problemi nerazzurri. Nel primo tempo è l’unico che sembra lottare e avere idee. Ad inizio ripresa si gira in un fazzoletto e colpisce il palo con un bel tentativo, poi riprende la partita con due stacchi di testa imperiosi: il primo su assist di Zalewski, il secondo dopo una corta respinta di Okoye su un tiro di Krstovic. Devastante

Zalewski 6,5: Il suo ingresso regala vivacità e imprevedibilità ad un attacco che sembrava sterile e in grande difficoltà: regala la scossa giusta ai nerazzurri. Attacca con insistenza sulla fascia sinistra e serve una serie di palloni invitanti in area di rigore; disegna sulla testa di Scamacca il pallone del 2-1, che riapre la partita.

Flop

Kossounou 5: Distrazione fatale in occasione del gol del vantaggio dell’Udinese. Non si accorge della presenza di Kristensen alle sue spalle e si lascia beffare con troppa facilità.

Musah 5: Da eroe in Coppa Italia a comparsa. Palladino gli regala fiducia e una maglia da titolare, puntando sulla carica acquisita dal gol del pareggio segnato al novantesimo all’Olimpico. Ma l’ex centrocampista del Milan non riesce a ripagare le aspettative. Gira a vuoto per quarantacinque minuti e non riesce a mettersi in evidenza. Il tecnico lo lascia negli spogliatoi.

LE PAGELLE

Carnesecchi 6; Kossounou 5, Hien 5, Kolasinac 6; Bellanova 5, Musah 5, Pasalic 6, Bernasconi 6; Samardzic 5,5, Sulemana 6,5; Scamacca 7,5, Zalewski 6,5, Zappacosta 6, Krstovic 6..

UDINESE

Top

Davis 7: Una furia, un mix di forza, tecnica e intraprendenza: dopo aver devastato la difesa della Fiorentina, fa altrettanto con quella bergamasca. Fa salire la squadra, tiene palla e crea palle gol. Ed è in grado di concluderle: segna con astuzia e prepotenza la rete del raddoppio: la nona in campionato. Esce stremato, dopo

Zaniolo 7: A Udine ha ritrovato una seconda giovinezza e si sta rilanciando in modo evidente: dai suoi piedi arrivano sempre suggerimenti e giocate di livello. Batte il corner dal quale nasce il gol del vantaggio e da il via all’azione del raddoppio con una bella progressione sulla sinistra. In queste condizioni è lecito pensare che Gattuso lo riporti in azzurro.

Flop

Ehizibue 5: Della difesa friulana è quello che convince meno: Lascia girare con troppa facilità Scamacca, poi è poco reattivo in entrambi i gol segnati dal centravanti nerazzurro: sul primo gira a vuoto in area, sul secondo si lascia sormontare in modo fin troppo evidente dall’attaccante della Dea.

Okoye 5,5 Poco impegnato fino al quarto d’ora finale, quando l’Atalanta alza i giri del motore e comincia ad attaccare con veemenza. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Scamacca, ma sbaglia clamorosamente il rinvio con i piedi che da il via all’azione del pareggio.

LE PAGELLE

Okoye 5,5; Mlacic 6 (46′ Zarraga 6), Kabasele 5,5, Kristensen 6,5; Ehizibue 5, Piotrowski 6 (62′ Miller 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6, Kamara 5,5; Zaniolo 7 (62′ Atta 6); Davis 7 (75′ Buksa 6,5).

Il tabellino di Atalanta – Udinese

Il tabellino di Atalanta – Udinese, sfida disputata al New Balance Arena di Bergamo e valida come anticipo del sabato della ventottesima giornata del massimo campionato di Serie A.

ATALANTA-UDINESE 0-2

MARCATORI: 40′ Kristensen (U), 55′ Davis (U)

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (57′ Krstovic), Hien, Kolasinac; Bellanova (56′ Zappacosta), Musah (46′ De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (57′ Zalewski), Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Mlacic (46′ Zarraga), Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski (62′ Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo (62′ Atta); Davis (75′ Buksa). All. Runjaic.

ARBITRO: Rapuano

AMMONITI: Mlacic (U), De Roon (A).

ESPULSI: –