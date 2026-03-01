Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-1, i voti della sfida: impresa dei neroverdi in dieci uomini

Il Sassuolo ha battuto l’Atalanta per 2-1 nella giornata numero 27 del campionato di Serie A compiendo una grande impresa avendo giocato per quasi tutto il match in inferiorità numerica.

Nonostante il cartellino rosso preso da Pinamonti dopo pochi minuti di gioco, gli uomini di Fabio Grosso sono riusciti ad avere la meglio sull’Atalanta di Raffaele Palladino che veniva da un ottimo momento.

Dopo sedici minuti è arrivato il cartellino rosso a Pinamonti, ma è Koné a mettere a segno il gol del vantaggio per i padroni di casa sorprendendo la difesa avversaria. Nella ripresa è Thorstvedt a portare la partita sul 2-0 con i neroverdi che accorciano in classifica proprio sui bergamaschi portandosi a sette punti dalla formazione di Palladino. Durante gli ultimi minuti di partita è Musah a regalare il gol della bandiera agli ospiti. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Sassuolo-Atalanta 2-1, crollo dei bergamaschi

SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Coulibaly 7, Idzes 6,5, Muharemovic 6,5, Garcia 6; Koné 7 (90′ Doig sv), Matic 6,5 (73′ Lipani 6), Thorstvedt 7; Berardi 6,5 (73′ Fadera sv, 79′ Iannoni 6), Pinamonti 4,5, Laurienté 7 (73′ Nzola 6). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Moro, Vranckx, Bakola, Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 6 (75′ Hien 6), Kolasinac 5; Bellanova 5,5 (46′ Zappacosta 6), De Roon 5,5, Pasalic 5,5; Bernasconi 5,5 (46′ Sulemana 5,5); Samardzic 5,5, Zalewski 5 (64′ Musah 7); Scamacca 5 (46′ Krstovic 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Vavassori. Allenatore: Raffaele Palladino

MARCATORI: Koné, Thorstvedt, Musah

ARBITRO: Matteo Marchetti

AMMONITI: Idzes, Matic, Grosso, Bernasconi, Zalewski.

ESPULSO: Pinamonti