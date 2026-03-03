Atalanta
In occasione della sconfitta dell’Atalanta sul campo del Sassuolo è giunto il primo gol di Yunus Musah in Serie A con il centrocampista che ancora non conosce il suo destino.

Il Milan potrebbe fare uno sconto per Musah (Ansa Foto) – calciomercato.it

Passato in estate in prestito alla squadra bergamasca, il centrocampista statunitense ha trovato poco spazio alla corte di Juric prima e Palladino poi, ma in questo finale di stagione ricco di impegni potrebbe avere maggiore minutaggio.

Il Milan ha ceduto il calciatore in prestito per 4,5 milioni di euro con un riscatto che si aggira intorno ai 20,5 milioni. Una somma che l’Atalanta non pare intenzionata a investire sul classe 2002 che non ha rappresentato un punto fermo della formazione nerazzurra in questo campionato. Il club meneghino, però, potrebbe concedere uno sconto all’Atalanta, “accontentandosi” di circa 16 milioni per lasciare il centrocampista a titolo definitivo a Bergamo.

Molto dipenderà da quella che sarà la posizione finale della squadra di Palladino in classifica con i bergamaschi che potrebbero valutarne l’acquisto solamente nel caso in cui dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Europa League, potendo fare affidamento sugli introiti derivanti dalla UEFA.

