JUVENTUS FIORENTINA PAGELLE TABELLINO / E' ancora Cristiano Ronaldo a trascinare la Juventus nel lunch-match di campionato contro la Fiorentina. CR7 è infallibile dal dischetto e per due volte buca Dragoski nella gara dell'Allianz Stadium. Il portoghese taglia il traguardo delle 50 reti in bianconero, a completare l'opera ci pensa de Ligt nel recupero. Szczesny salva il risultato nel primo tempo, Pezzella è ingenuo in occasione del primo penalty. Buon esordio di Igor in viola, Cutrone invece non punge. La squadra di Sarri dimentica la serataccia di Napoli, allungando momentaneamente in classifica in attesa di Lazio e Inter.

JUVENTUS

Szczesny 7 - Salva i suoi sul tacco volante di Chiesa. Riscatta le incertezze contro il Napoli.

Cuadrado 6,5 - Subito propositivo, scodella cross in quantità industriale. Non sempre lucido, ma è una spina nel fianco sulla destra.

De Ligt 7 - Un po' spaesato nel primo tempo, sale di tono dopo l'intervallo. Decisivo un suo salvaggio su Vlahovic. Il gol nel finale premia la sua prestazione: secondo centro con la maglia bianconera.

Bonucci 6,5 - Non si fa sorprendere nell'uno contro uno con Chiesa. Solido negli interventi, preciso nell'impostare il gioco da dietro.

Alex Sandro 6,5 - Non sbaglia una chiusura e si spinge con profitto in avanti. Sta ritrovando la forma migliore.

Bentancur 6 - Partenza lenta, fatica un po' a carburare. Non brillantissimo, si procura con astuzia il penalty che chiude la contesa.

Pjanic 6 - Il rigore che sblocca la gara parte dal suo destro. Cresce in corso d'opera, verticalizza con più liberta nella ripresa.

Rabiot 6,5 - Il migliore del centrocampo juventino. Ricama con precisione, costantemente nel vivo della manovra. Il francese sembra essere entrato definitivamente nei meccanismi di Sarri (87' Matuidi s.v.).

Douglas Costa 6,5 - All'inizio è l'unico a creare superiorità numerica. Difficile contenerlo quando punta, meno esplosivo nel finale di partita (83' Bernardeschi s.v.).

Higuain 6 - Impalpabile nella prima parte. Si sveglia al rientro in campo: Dragoski con un gran riflesso gli nega la gioia del gol (67' Dybala 6,5 - Dà brio in attacco, pennella l'assist per la testa di de Ligt).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Glaciale dal dischetto: due esecuzioni impeccabili per proseguire la striscia di reti in campionato. Fa 50 in bianconero: nona partita consecutiva a segno, 19 centri in A e 22 complessivi. CR7 non tradisce e rilancia la 'Vecchia Signora'.

Allenatore: Sarri 7 - Juve spenta all'inizio, il tridente fatica ad ingranare.

Poi ci pensa Ronaldo a svegliarla dal torpore. Con un secondo tempo quasi perfetto riscatta il ko di Napoli, mettendo pressione ad Inter e Lazio nella corsa al titolo.

FIORENTINA

Dragoski 6,5 - Eccetto i gol, non viene impegnato in particolar modo. Si supera sulla zampata di Higuain.

Ceccherini 5,5 - Non demerita, attento a non concedere spazi ad Higuain. Stende però Bentancur nel secondo penalty per la Juve.

Pezzella 5 - Di testa li prende tutti lui, ma è ingenuo sul fallo di mano che sblocca la partita. Una macchia che alla fine pesa tantissimo.

Igor 6,5 - Gara di personalità, subito a suo agio alla prima in viola. Gli spauracchi bianconeri non lo spaventano.

Lirola 5,5 - Si presenta con un gran tiro che impegna Szczesny. Con Ronaldo alle spalle, centellina le sortite offensive e va un po' in difficoltà (88' Agudelo s.v.).

Benassi 6,5 - Velenoso con i suoi inserimenti: ad inizio ripresa va ad un passo dall'eurogol con un gran tiro dal limite.

Pulgar 6 - Tanti palloni passano dai suoi piedi. Prezioso il suo contributo anche in rottura.

Ghezzal 5,5 - Qualche buona verticalizzazione, ma non sfrutta appieno l'occasione concessagli da Iachini (60' Vlahovic 6 - Sfiora la rete del pareggio, entra bene in partita).

Dalbert 5 - Cuadrado lo mette alle strette. Non pervenuto sulla trequarti avversaria: quasi mai al cross.

Chiesa 6 - Partenza sprint, quasi gela lo 'Stadium' con un tacco al volo di rara bellezza. Meno intrapendente nella seconda parte, di fronte a quella che potrebbe essere la sua nuova squadra la prossima estate.

Cutrone 5,5 - Partita di sacrificio, un paio di sponde interessanti per Chiesa. Però non punge davanti a Szczesny. (73' Sottil 5,5 - La vede poco).

Allenatore: Iachini 5,5 - Bella Fiorentina per mezz'ora, che si disunisce però dopo il vantaggio di Ronaldo. Calo vistoso dei viola nella seconda parte, com'era già successo con l'Inter mercoledì in Coppa Italia.

Arbitro: Pasqua 5 - Nel primo rigore è il VAR ad aiutarlo. Il secondo sembra un po' generoso.

TABELLINO

Juventus-Fiorentina 3-0 - 40' rig. e 80' rig. Cristiano Ronaldo; 91' de Ligt

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (87' Matuidi); Douglas Costa (83' Bernardeschi), Higuain (67' Dybala), Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Ramsey, Rugani, Coccolo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola (88' Agudelo), Benassi, Pulgar, Ghezzal (60' Vlahovic), Dalbert; Chiesa, Cutrone (73' Sottil). Allenatore: Giuseppe Iachini. A disposizione: Terraciano, Brancolini, Badelj, Venuti, Dalle Mura, Terzic

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

Ammoniti: Chiesa (F), Bonucci (J), Pezzella (F), Ghezzal (F), Ceccherini (F)

Espulsi:

Note: recupero 2' e 6'; spettatori 40.171