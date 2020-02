PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO ROMA / Partita frizzante, quasi chiusa nella prima mezzora con la doppietta di Caputo e la rete di Djuricic. Il Sassuolo mostra qualità nel palleggio e grande intensità. Berardi continua ad illuminare la squadra di De Zerbi. Serata disastrosa per Mancini e Smalling, manca l'intesa e troppi errori singoli.La Roma arrendevole e fuori rotta del primo tempo entra con un altro piglio nella ripresa. Dzeko sigla il centesimo gol con la maglia giallorossa e spinge la squadra ma non basta. Il doppio giallo di Pellegrini lascia gli uomini di Fonseca in inferiorità numerica. Bruno Peres appena entrato si guadagna un rigore realizzato da Veretout. La partita che sembrava ripresa dalla Roma viene chiusa da Boga con azione personale.

SASSUOLO

Consigli 6 – Reattivo su Smalling nel primo tempo.

Toljan 6,5 – Duello interessante con Spinazzola. Più pericoloso quando si sposta verso il centro del campo.

Romagna 6,5 –È una sicurezza. Guida tutto il reparto con tranquillità.

Ferrari 6 – Con Romagna contengono Dzeko. Ordinato e puntuale negli anticipi.

Kyriakopoulos 6,5 – Ha in mano la fascia sinistra. Buone sovrapposizioni con Boga per creare superiorità in area. Lucido in copertura.

Obiang 6,5 – Come tutto il centrocampo porta a casa una prestazione di livello. Pressing che non fa ragionare gli avversari.

Locatelli 6,5– Deciso nella fase difensiva e molto propositivo in fase offensiva. Orchestra la manovra del Sassuolo con precisione. Salvataggio sulla linea sul tiro di Cristante.

Berardi 7 – Prestazione di sostanza. Tanta qualità al servizio della squadra. Continua a sacrificarsi anche in fase di copertura, spesso in raddoppio aiuta Toljan. Dal 88’ Magnani sv

Djuricic 6,5 – Si posiziona dietro ai due centrocampisti giallorossi creando fastidio continuo. Bene anche negli inserimenti senza palla. Firma la terza rete della serata per il Sassuolo. Meno attivo nella ripresa.

Boga 7 – Santon fatica a contenerlo e lui fa tutto con semplicità. Dribbling e velocità che creano apprensione a tutta la difesa giallorossa. Ha il merito di segnare il gol che chiude la partita, dopo un suo fallo di mano che concede un rigore ai romanisti. Dal 82’ Magnanelli sv

Caputo 7,5 – Non segnava da cinque partite ritrova il gol e non contento firma la doppietta personale. In entrambe le azioni manda in confusione il difensore giallorosso. Spreca clamorosamente l’occasione di chiudere la partita. Dal 77’ Defrel sv

All. De Zerbi 7 – La squadra risponde a tutti i comandi. Gioco e mentalità di sostanza.

ROMA

Pau Lopez 5 – Prende quattro gol senza reali colpe.

Santon 5 – Soffre la velocità di Boga. Sempre in ritardo. Dopo il giallo rischia e Fonseca lo sostituisce. Dal 46’ Bruno Peres 5 – Per una cosa che fa bene, si guadagna il rigore realizzato da Veretout, un’altra ne sbaglia.

Ad inizio azione si fa saltare da Boga che corre verso la porta.

Mancini 4 – Perde completamente la rotta, errori personali su tutte le azioni da gol. Scivolata su Caputo da rivedere, non segue l’attaccante neroverde nell’azione del raddoppio, tiene in gioco l’attacco del Sassuolo sul terzo gol.

Smalling 5 – Manca dialogo e collaborazione con Mancini. In affanno, a vuoto anche sui lanci lunghi del Sassuolo.

Spinazzola 6 – Più attento dei compagni di reparto in copertura. Striglia i suoi e prova a dare una spinta in avanti.

Veretout 5,5 – Dopo la prestazione nel derby oggi stacca la spina. Manca la sua guida nella manovra. Realizza con freddezza e potenza il rigore che rimette in partita la Roma. Dal 81’ Villar sv

Cristante 5 - Sbaglia molto, non nel suo ruolo prediletto. Errori nel palleggio, senza rotta in mezzo al campo.

Under 4 – Inutile per tutto il match. Non entra mai nel gioco e non attacca la profondità. Sempre rimontato dagli avversari. Dal 66’ Carles Perez sv – ancora deve assimilare gli schemi di Fonseca.

Pellegrini 4,5 – Giallo nel primo tempo, assist per il gol di Dzeko nella ripresa. Sembra essere rientrato in partita ma rovina tutto con il secondo giallo che lascia in dieci i compagni.

Kluivert 5 - Migliora nella ripresa. Più aggressivo tenta il dribbling nell’area avversaria. Certo si incaponisce anche in giocate personali inutili.

Dzeko 6 – Marcato a uomo viene contenuto dai centrali neroverdi. Prova a far salire la squadra ma è troppo isolato. Unica soddisfazione aver raggiunto quota cento in Serie A con la Roma .

All. Fonseca 5 – La squadra perde lucidità ed equilibrio. Le assenze si fanno sentire.

Arbitro Pairetto 5,5 – Gestisce una partita con una severità eccessiva in certe situazioni. Volano gialli. Giusto il rigore concesso ai giallorossi per il fallo di mano di Boga.

TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 4-2

SASSUOLO(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi ( 87' Magnani), Djuricic, Boga ( 82' Magnanelli); Caputo ( 75' Defrel). A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Raspadori, Traorè, Piccinini, Bourabia. All. De Zerbi.

ROMA(4-2-3-1): Pau Lopez; Santon ( 46' Bruno Peres), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout ( 81' Villar), Cristante; Under ( 65' C. Perez), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disp: Fuzato, Mirante, Perotti, Kolarov,Cetin, Kalinic, Fazio, Pastore,, Ibanez. All. Fonseca.

Marcatori: 7’, 16’ Caputo(S), 26’ Djuricic (S), 56’ Dzeko (R), 73’rig. Veretout (R), 74’ Boga (S)

Arbitro: Pairetto sez. di Nichelino

Ammoniti: 25’ Cristante (R), 29’ Santon (R), 34’ Obiang (R), 62’ Kluivert (R), 65’ Spinazzola (R), 84’ Mancini (R)

Espulsi: 69’ Pellegrini (R)