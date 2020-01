Inter-Fiorentina, c'è Allegri in tribuna nella notte di Eriksen

INTER FIORENTINA ALLEGRI ERIKSEN/ Tanti addetti ai lavori e operatori di mercato (in primis l'agente Davide Lippi) a seguire Inter-Fiorentina, match dei quarti di Coppa Italia.

Tra questi sarà in tribuna a 'San Siro' per assistere al match anche Massimiliano, attualmente senza panchina dopo la separazione dello scorso maggio con la Juventus. L'allenatore livornese, in attesa di una nuova sistemazione la prossima stagione (con PSG e Manchester United piste sempre attuali), sarà spettatore di lusso allo stadio nel giorno della prima volta al 'Meazza' di Christian.