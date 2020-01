CALCIOMERCATO NAPOLI INTER BRANDO / Come anticipato da Calciomercato.it, affare fatto tra Napoli e Inter: dal sito della Lega Serie A arriva l'ufficialità del trasferimento di Sami Brando in azzurro.

Il centrocampista, classe 2001, lascia l'Inter e abbraccia il club partenopeo: trasferimento a titolo definitivo per il romagnolo che in questa stagione non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nella Primavera interista, collezionando appena tre presenze per un totale di 32 minuti. Ora proverà a dare il suo contributo alla lotta salvezza della squadra partenopea, affidata da poco a Giuseppe, dopo l'esonero di Baronio: proprio il neo allenatore del Napoli ha avuto già modo di conoscere Brando avendolo allenato al Cesena.