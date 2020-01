CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Nuova panchina per Federico Bernardeschi. Come contro il Parmain campionato, il fantasista numero 33 non è stato utilizzato da Sarri neanche nella sfida dei quarti di Coppa Italia vinta dalla Juventus per 3-1 sulla Roma. Un'esclusione che fa rumore, con l'ex Fiorentina al centro dei rumors di mercato negli ultimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Emre Can ancora bocciato da Sarri: addio sempre più caldo​​​​​​​

Juventus e Barcellona sono ritornate a parlare infatti di un possibile scambio tra Bernardeschi e Rakitic, anche se l'operazione difficilmente andrà in porto come successo nell'ultimo mercato estivo.

Juventus, nuova esclusione per Bernardeschi: la situazione

Il classe '94 continua comunque ad essere un caso a Torino, nonostante il cambio di ruolo operato da Sarri che lo ha utilizzato come mezz'ala con l'Udinese. Ieri sera al termine del match Bernardeschi ha sostenuto in solitario un breve allenamento sul prato dell'Allianz Stadium, con il tecnico che gli ha preferito anchea gara in corso per sostituire

Difficilmente Bernardeschi verrà utilizzato dal primo minuto domenica nel posticipo in casa del Napoli, con il mancino di Carrara che rischia pure un sorprendente taglio dalla lista per la fase ad eliminazione di Champions League se Sarri decidesse di reinserire Emre Can, viste le perplessità sulle condizioni fisiche di Khedira. Inoltre, lo scarso utilizzo a Torino, può avere anche delle ripercussioni sulla convocazione del giocatore in Nazionale per il prossimo Europeo. Bernardeschi è chiamato subito a voltare pagina per non perdere la Juve e la maglia azzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Roma, addio Douglas Costa? La 'risposta' di Sarri