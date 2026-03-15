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Scambio Juventus-Fiorentina, Di Gregorio in viola e Dodò in bianconero | CM

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A circa due mesi dalla conclusione della stagione calcistica le squadre stanno iniziando a pensare alle mosse di calciomercato per migliorare le proprie rose.

Dodò
Possibile scambio tra Juventus e Fiorentina in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Juventus e Fiorentina starebbero pensando ad uno scambio che potrebbe fare comodo a entrambe le società con i club che potrebbero iniziare a parlarne durante la prossima sosta per le nazionali.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus sarebbe fortemente interessata al cartellino di Dodò, esterno brasiliano che è in scadenza di contratto con i viola nel giugno del 2027. Un fattore che potrebbe portare la Fiorentina a cedere il calciatore durante la prossima estate per monetizzare e non rischiare di perderlo a costo zero.

C’è poi da registrare l’interesse da parte della Fiorentina nei confronti di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus che sembra aver perso il posto da titolare e la fiducia della squadra bianconera, decisa a cercare un nuovo estremo difensore per il prossimo campionato, puntando su uno tra Carnesecchi e Vicario.

L’affare potrebbe concludersi positivamente considerato il fatto che il valore dei due cartellini è molto simile con la Juventus che potrebbe versare nelle casse della società toscana una cifra tra i due e i tre milioni di euro.

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