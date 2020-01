SORRENTINO ADDIO RITIRO CHIEVO / Stefano Sorrentino dà l'addio al calcio. L'ormai ex portiere del Chievo era svincolato dal primo luglio dopo la dolorosissima retrocessione in Serie B e nelle ultime settimane lo avevamo visto in tv nelle vesti di opinionista. Questa sera, in diretta tv su 'Sky Sport', ha annunciato il ritiro: "L'ho deciso in questi giorni, da oggi dico ufficialmente basta. Mi sono arrivate diverse offerte in questi mesi, ma niente che mi emozionasse.

Sono tornato adalle mie figlie, quando le ho viste felici allora ho fatto un passo indietro".

Poi il retroscena su Cristiano Ronaldo, a cui parò un rigore lo scorso anno: "Al 'Bentegodi', per arrivare in campo bisogna passare davanti allo spogliatoio avversario. Ho fatto la strada per andarmi a scaldare, ma ho aperto la porta e mi sono trovato due bodyguard, che mi hanno impedito di andare avanti perché c'era Cristiano che stava facendo stretching".