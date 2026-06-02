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Per Calabria si aprono di nuovo le porte della Serie A: lo attende il Cagliari

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Si aprono le porte della Serie A per Davide Calabria con l’esterno destro del Panathinaikos che potrebbe salutare la Grecia dopo un solo anno passato all’estero.

Davide Calabria
Calabria pronto a tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Cagliari appare interessato al cartellino dell’ex Milan che potrebbe vivere la sua terza esperienza in Serie A dopo quella (lunghissima) con la maglia rossonera e quella passata al Bologna di soli sei mesi, ma conclusa con la vittoria della Coppa Italia in finale proprio contro il Milan.

Secondo quanto affermato da Sky Sport, il Cagliari potrebbe chiudere l’affare mettendo sul piatto il cartellino di Gabriele Zappa, esterno destro classe 1999 che ha ben figurato nelle ultime stagioni con la maglia rossoblu. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri tra le parti per capire la fattibilità dell’affare e tentare di chiudere positivamente il ritorno dell’esterno in Italia.

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