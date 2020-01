JUVENTUS BERNARDESCHI EMRE CAN SARRI / Maurizio Sarri ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa alla vigilia della gara di coppa Italia tra Juventus e Roma. Il tecnico bianconero si è soffermato in particolare sul futuro di Bernardeschi e Emre Can, i due centrocampisti al centro delle voci su un possibile addio: "A me non mi risulta e non mi interessa: se la società non mi dice altrimenti, per me fanno parte della rosa e li prendo in considerazione come gli altri. A me non risulta che ci siano queste situazioni e non mi interessa: se sono a disposizione, sono a disposizione.

A meno che non ci sia un particolare stato mentale del calciatore, ma al momento non c'è".

Per Bernardeschi si sta discutendo di uno scambio con Rakitic, ma tra i bianconeri e il Barcellona manca l'accordo sul conguaglio a favore della società italiana. La posizione del tedesco, invece, è in bilico da tempo: dopo l'esclusione dalla lista Champions di settembre, l'ex Liverpool non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Sarri e pensa ad un addio.