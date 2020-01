CALCIOMERCATO INTER POLITANO ROMA / Si procede spediti. Dopo il mancato scambio con Spinazzola, Inter e Roma hanno stabilito un nuovo dialogo per definire il ritorno di Matteo Politano nella Capitale. In realtà, i contatti tra i due club non si sono mai interrotti, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione molto importante, dettata da una condivisa esigenza di arrivare presto a dama. L'Inter deve cedere Politano per accogliere Giroud, mentre la Roma ha individuato nell'ex Sassuolo il calciatore ideale per sostituire l’infortunato Zaniolo.

I club cercano un accordo sulla base di un, con pagamento a partire da giugno 2021. Decisiva la volontà dell'attaccante esterno classe '93, che da tempo sognava di tornare nella squadra che lo ha lanciato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

