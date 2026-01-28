Il futuro di Franck Kessie si arricchisce di un nuovo capitolo: il centrocampista ivoriano si avvicino al ritorno in Italia.

Prima 30 presenze e 6 reti con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2016/17, poi 174 gettoni e 35 gol con quella del Milan. Franck Kessié ha lasciato un buonissimo ricordo in Italia e adesso alcune delle principali compagini di Serie A sono pronte a scatenare una vera e propria asta per il suo cartellino.

Il centrocampista ivoriano classe ’96 ha il contratto in scadenza con l’Al-Ahli il prossimo 30 giugno e, dunque, rappresenta una clamorosa occasione di mercato a parametro zero. Ne è consapevole la Juve che da settimane ha avviato i primi contatti con il suo agente, lo sa bene anche l’Inter che medita di inserirsi prepotentemente nella corsa al 29enne di Ouragahio.

Ma ora ecco il colpo di scena. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, la Roma starebbe valutando l’idea di iscriversi alla corsa per Kessie: Gian Piero Gasperini stravede per l’ivoriano e la dirigenza capitolina ha tutta l’intenzione di provarci, per provare ad accontentare il suo allenatore.

Juve, Inter e Roma, dunque, pronte a darsi battaglia per Kessie: chi la spunterà alla fine? Lo sapremo molto presto.