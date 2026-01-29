Ieri l’inglese ha risolto ufficialmente il contratto con il Chelsea

Sterling è un giocatore free, disoccupato e quindi prendibile a costo zero. Ieri il Chelsea ha ufficializzato la risoluzione del contratto dell’inglese: “(…) Ha lasciato il club di comune accordo, concludendo così tre stagioni e mezzo come nostro giocatore, dopo aver firmato nell’estate del 2022, quando è stato trasferito dal Manchester City”. recita la nota ufficiale dei ‘Blues’.

“Ringraziamo Raheem per il contributo fornito durante la sua permanenza al Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima fase della sua carriera”, conclude il comunicato dei londinesi. Sterling era da diverso tempo ai margini della squadra, anzi era tutti gli effetti un fuori rosa.

Il Chelsea si libera di un ingaggio pesantissimo, di circa 15 milioni, con il classe ’94 che ora dovrebbe avere meno difficoltà a trovare una nuova sistemazione. Almeno in teoria, perché molto dipenderà da quelle che saranno le richieste sue e del suo entourage.

Per il 31enne potrebbero aprirse delle opportunità in Serie A, dove vanta ancora qualche estimatore: l’estate scorsa ci ha pensato in maniera concreta il Napoli, mentre proprio in questi ultimi giorni è tornata alla ribalta l’ipotesi Roma. L’inglese di origini giamaicane è stato verosimilmente proposto ai giallorossi, a caccia proprio di un nuovo esterno offensivo.

Sterling alla Juve come vice Yildiz

Come si dice in questi casi, gli agenti di Sterling hanno iniziato il giro delle sette chiese. Non ci stupirebbe affatto se il 31enne di Kingston venisse offerto pure alla Juventus, che ancora non ha presto un vice di Kenan Yildiz. I bianconeri cercano un mancino, Sterling è sì un destro ma il meglio di sé lo dà proprio a sinistra.

In questa finestra di gennaio la Juve avrebbe lo spazio per inserire un calciatore inglese, tuttavia sarebbe sorprendente se decidesse di occuparlo proprio con Sterling. Il preferito di Spalletti rimane Chiesa, ma la pista che conduce al figlio d’arte ha perso forza negli ultimi dieci giorni.