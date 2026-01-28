C’è un’altra super novità in casa Roma: offerta da 40 milioni di euro totali, ecco le ultimissime da Trigoria.

Roma letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza giallorossa, dopo gli acquisti di Vaz e Malen, sembra orientata a effettuare un ultimo tentativo per un esterno e i nomi che circolano sono sempre gli stessi: da Ferreira Carrasco a Fortini, passando per Wolfe. Attenzione, però, anche ai movimenti in uscita visto che c’è da registrare in queste ore un forte interessamento per due calciatori della rosa a disposizione di Gasperini, ovvero Daniele Ghilardi e Jan Ziołkowski.

Ziolkowski – Calciomercato.itSecondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, per l’ex Hellas Verona sarebbe arrivata poco fa una proposta da 22 milioni di euro per il suo cartellino, per il 20enne della Nazionale polacca invece un’offerta da 18 milioni. Un totale di 40 milioni che, in caso di fumata bianca, potrebbe garantire una super plusvalenza alla Roma. A Trigoria, però, non sembrano interessati a una cessione dei due calciatori e il principale indiziato a fare le valigie in estate rimane Evan Ndicka.

I club interessati a Ghilardi e e Ziołkowski sono diversi: dal Milan che cerca un nuovo centrale per la retroguardia di Max Allegri al Bayer Leverkusen, passando per Lipsia e Salisburgo da sempre attente a profili giovani e di prospettiva. La Roma deve valutare il da farsi: sono, dunque, ore caldissime a Trigoria dove si attende a breve una decisione definitiva in tal senso.