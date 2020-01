PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-SPAL: Valoti decisivo, Pasalic sciupone

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA SPAL / Vittoria a sorpesa della squadra di Semplici sul campo della Dea. E soprattutto in rimonta, considerando il vantaggio iniziale firmato dal solito Ilicic. L'Atalanta gioca con la solita veemenza ad inizio gara, salvo poi sciogliersi pian piano col trascorrere del tempo e l'aumentare della stanchezza. Del resto Gasperini aveva dato l'allarme dopo la partita di Coppa Italia persa a Firenze. E la Spal ne approfitta con un atteggiamento aggressivo ma mai spregiudicato, colpendo l'Atalanta con le sue stesse armi: corsa sulla fascia con l'ex Reca che serve all'altro ex di turno, Petagna, il pallone del pareggio. A firmare il gol vittoria invece ci pensa Valoti, che supera Toloi e Palomino con una gran giocata e batte Sportiello con un tiro dalla distanza. I bergamaschi, frastornati, si gettano alla disperata ricerca del pareggio ma Berisha è bravo a mantenere la saracinesca chiusa sino al termine del match.

ATALANTA

Sportiello 6 - Nessuna colpa sui due gol della Spal. Ci arriva dove può.

Toloi 5,5 - Saltato secco da Valoti al momento del raddoppio ospite. Appare meno reattivo e prorompente anche in progressione rispetto al solito.

Caldara 6 - Torna in campo dopo il lungo stop e riceve applausi dal pubblico bergamasco ad ogni tocco del pallone nei primi minuti di gioco. Fa il compitino che ci si aspetta da chi torna dopo molto tempo. Gasperini lo sacrifica per recuperare il risultato. Dal 66' Muriel 6 -

Palomino 5,5 - Un primo tempo al top, dove la fa da padrone sugli anticipi e negli uno contro uno. Nella ripresa invece si perde, prima ricevendo un sacrosanto giallo per errore in fase di impostazione che gli costa un fallo tattico, poi sul raddoppio della Spal, dove insieme a Toloi viene saltato troppo facilmente da Valoti.

de Roon 5,5 - Un primo tempo di sofferenza, a causa dell'emergenza a destra. Ci gioca lui in quella posizione, pur non sfigurando ma rimediando una ammonizione. Nella ripresa ritorna a centrocampo ma la Spal spinge molto e lui è costretto alla difensiva.

Pasalic 5 - Non è particolarmente ispirato. Pochi gli inserimenti a sostegno della fase offensiva, ma soprattutto un gol sbagliato nella ripresa, dopo l'ottima preparazione al tiro.

Freuler 5,5 - Inizio buono, poi si perde un po' anche in fase di recupero palla. All'intervallo Gasperini decide di sostituirlo dando maggiore equilibrio alla squadra riportando de Roon in mezzo. Dal 46' Djimsiti 5 - Anche lui gioca fuori ruolo e con spirito di sacrificio, ma si perde Reca nell'involata che porta all'assist decisivo per il pareggio di Petagna. E spinge troppo poco nonostante la necessità di recuperare il risultato.

Gosens 6 - Inizia bene anche lui, giocando spesso d'anticipo e recuperando buoni palloni per le ripartenze. Poi però viene limitato bene dai centrocampisti ospiti, che gli prendono le misure.

Gomez 5,5 - Bene nei primissimi minuti di gara, ma col passare del tempo esce un po' troppo dal vivo del gioco eclissandosi. Dal 59' Malinovskiy 6 - Buono il suo impatto sulla gara. Da' maggiore brio alla manovra offensiva.

Ilicic 7 - Segna un gol da capogiro su assist di Zapata, infilando di tacco Berisha per il vantaggio atalantino. Guadagna almeno quattro calci di punizione con le sue giocate, servendo ai compagni anche buoni palloni. Ma nella ripresa cala un po' fisicamente.

Zapata 6,5 - Un primo tempo prorompente, dove colpisce anche una traversa oltre a fornire l'assist vincente per il tacco di Ilicic. Nella ripresa fatica di più soprattutto nella lucidità sotto porta.

All. Gasperini 5,5 - La sua squadra comincia col solito gioco e la solita grinta che la portano al vantaggio. Poi però la stanchezza per una stagione disputata a mille fino a questo momento si fa sentire e la Spal prende il sopravvento, anche per via di un atteggiamento insolito da vedere dalle parti del Gewiss Stadium.

Costretto ad operare in emergenza sulla fascia destra prima affidandosi a de Roon, poi a Djimsiti, non può però rimproverare granché ai suoi ragazzi.

SPAL

Berisha 6,5 - Due interventi davvero importanti, due su Zapata, uno su Pasalic con la fondamentale collaborazione di Missiroli. Nulla da fare sul gol di Ilicic invece.

Cionek 6 - Buona partita la sua, nonostante l'iniziale momento di difficoltà per la pressione dei padroni di casa. Riprende quota e sicurezza.

Vicari 5,5 - Male in occasione del gol realizzato da Ilicic, poi però non sbaglia più nulla e fronteggia Zapata molto bene con l'aiuto di Cionek.

Igor 6,5 - Il migliore del reparto arretrato spallino. Gioca bene tutti i palloni, senza mai commettere errori nonostante avversari di un certo spessore.

Strefezza 6 - Orchestra a centrocampo accentrandosi dalla fascia. Sgusciante grazie alla sua statura, ma anche tecnico.

Valoti 7 - Lotta a centrocampo su ogni palla, corre e insegue i portatori di palla avversari. Ma soprattutto realizza un gol bellissimo, saltando secco Toloi con una magia e in seguito Palomino prima di calciare a rete battendo Sportiello. Esce stremato. Dal 78' Valdifiori s.v.

Missiroli 6,5 - L'intervento che compie sul tiro di Zapata nella ripresa è incredibile. Un tuffo con le gambe indietro per intercettare, con successo, il tiro del colombiano. Vale quasi come un gol questa prodezza. Bene anche nel tenere palla e giocarla con intelligenza.

Dabo 6 - Un primo tempo negativo, anche in fase propositiva dove risulta troppo confusionario. Nella ripresa invece fa lo schermo, lasciando passare davvero pochi palloni. Occorre dargli tempo e fiducia, ma soprattutto minutaggio.

Reca 6,5 - Una discesa indiavolata nel suo ex stadio e l'assist decisivo per il gol di Petagna che vale il momentaneo 1-1. Tutto davanti gli occhi di Gasperini, che lo ha mandato in prestito a Ferrara. Dall'85' Tomovic s.v.

Di Francesco 5,5 - Poca convinzione in zona gol, ma anche lui rientrava da un lungo stop. Occorre avere pazienza e dargli fiducia, può rivlarsi importante per questa squadra. Dal 72' Floccari 6 - Bravo nel tenere il pallone come pochi.

Petagna 7 - Fa reparto praticamente da solo, smistando palloni a destra e sinistra, ma facendosi trovare pronto quando è il momento di fare l'attaccante di razza, sfruttando la discesa di Reca. Fra i migliori in campo.

All. Semplici 7 - Atteggiamento giusto contro una macchina da gol come l'Atalanta: coraggioso ma mai spregiudicato. La sua Spal subisce la veemenza atalantina ad inizio gara, ma resiste e vien fuori col trascorrere dei minuti vincendo in rimonta. I cambi servono solo per far rifiatare i titolari.

Arbitro: La Penna 6 - Forse un po' troppo fiscale sul giallo assegnato a de Roon, ma nelle altre occasioni è sempre impeccabile. Nel finale espelle l'allenatore in seconda dell'Atalanta.

TABELLINO

Atalanta-Spal 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (dal 66' Muriel), Palomino; de Roon, Pasalic, Freuler (dal 46' Djimsiti), Gosens; Gomez (dal 59' Malinovskiy); Ilicic, Zapata. A disposizione: Masiello, Da Riva, Piccoli, Rossi, Gollini, Heidenreich. All.: Gasperini.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti (dal 78' Valdifiori), Missiroli, Dabo, Reca (dall'85' Tomovic); Di Francesco (dal 72' Floccari), Petagna. A disposizione: Salamon, Cannistrà, Jankovic, Murgia, Tunjov, Paloschi, Letica, Thiam. All.: Semplici.

Arbitro: Federico La Penna (Sez. di Roma 1)

Marcatori: 16' Ilicic (A), 54' Petagna (S), 60' Valoti (S)

Ammoniti: 4' Valoti (S), 21' Vicari (S), 40' de Roon (A), 45' Di Francesco (S), 50' Palomino (A)

Espulsi: