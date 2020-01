CALCIOMERCATO ROMA POLITANO IDRISSI / Ancora alle prese con la trattativa per Matteo Politano, la Roma non perde di vista le piste alternative. Tra queste, c'è anche quella che conduce a Januzaj della Real Sociedad, ma l'esterno belga non è l'unico finito nei radar giallorossi.

Già seguito in estate prima della virata definitiva su, il nome di Oussama, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it , non è mai scomparso dal taccuino della dirigenza romanista. Destro naturale, il marocchino con passaporto olandese gioca principalmente a sinistra, ma in carriera ha spesso giocato anche sulla fascia destra, quella lasciata parzialmente scoperta dall'infortunio di. Terzo miglior marcatore dell'Eredivisie con 10 gol realizzati (e 3 assist), il 23enne si è messo in mostra anche in Europa League, collezionando 2 gol e 2 assist nella fase a gironi. Tra i principali protagonisti dell'ottima stagione dell'(secondo in classifica in Olanda e ai sedicesimi di Europa League), Idrissi piace a diversi club inglesi e resta un'opzione valida soprattutto in caso di altre cessioni in attacco o in vista dell'estate, in virtù di una valutazione che è più vicina ai 20 che ai 10 milioni di euro.